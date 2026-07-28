김현곤 악기장 보유자 별세...향년 91세

AI 핵심 요약beta
- 김현곤 국가무형유산 악기장이 27일 별세했다
- 편종·편경 복원과 국악기 개량에 크게 기여했다
- 국가무형유산 보유자이자 은관문화훈장도 받았다
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 전통 악기를 제작·복원해온 김현곤 국가무형유산 악기장 보유자가 지난 27일 별세했다. 향년 91세.
악기장은 나무, 가죽 등의 재료를 이용해 전통 악기를 만드는 장인과 악기 종류에 맞게 재료를 고르고 가공해 음을 조율하는 기술을 뜻한다. 현악기, 북, 편종·편경 분야로 나뉜다.
고인은 1935년생으로 20대부터 악기 판매 및 수리를 했다. 1960년대 중반부터 국립국악원에서 국악기 복원 및 제작에 참여했다.
1980년대 국악기 개량 사업을 하면서 여러 국악기를 복원했다. 궁중음악인 아악에 쓰이는 악기인 편종과 편경을 복원하는 데 기여했다.
고인은 2012년 국가무형유산 악기장 편종·편경 분야 보유자가 됐다. 이후 2022년 서울시 문화상, 2023년 은관문화훈장을 받았다.
2023년에는 서울시 문화 분야 명예의 전당에 이름을 올리기도 했다. 2024년에는 베트남 편경을 제작·복원한 공로로 베트남 후에성장 공로상을 수상했다.
유족으로는 아내 임춘자 씨, 아들 김종민 보유자와 종웅 씨, 딸 선경 씨 등이 있다. 빈소는 서울 연세대 신촌세브란스 병원 장례식장 17호에 마련됐다.
발인은 30일 오전 7시 예정이다. 장지는 서울시립승화원이다.
blue99@newspim.com