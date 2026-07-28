【韩股收盘】 KOSPI单日跌逾10% 两大股指盘中触发熔断

纽斯频通讯社首尔7月28日电 受中国半导体产业相关因素影响以及外国投资者大规模抛售拖累，韩国股市28日大幅下跌，韩国综合股价指数（KOSPI）跌至6000点附近，韩国创业板指数（KOSDAQ）同步走低。两大股指盘中跌幅均超过8%，双双触发熔断机制。

图为28日，位于首尔中区韩亚银行的交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

当天，KOSPI收于6023.66点，较前一交易日下跌732.09点，跌幅10.84%，创上月23日下跌910.71点以来历史第二大单日跌幅。本月以来，KOSPI累计下跌28.9%，按月跌幅计算，超过1997年10月亚洲金融危机期间27.25%的跌幅，创历史最大单月跌幅。

资金流向方面，个人投资者当天净买入5.1924万亿韩元，但外国投资者和机构投资者分别净卖出5.7395万亿韩元和5379亿韩元，外资大规模抛售成为拖累市场下跌的主要因素。

权重股普遍走低。其中，三星电子下跌13.39%，SK海力士下跌14.65%，三星电子优先股下跌12.01%，SK Square下跌15.33%，三星电机下跌15.92%，现代汽车下跌9.68%，LG新能源下跌5.71%，KB金融下跌4.29%，三星生命下跌8.51%，三星物产下跌10.16%。市值排名靠前的个股中，仅三星生物制剂上涨0.26%。

KOSDAQ收于705.85点，较前一交易日下跌59.01点，跌幅7.72%；盘中最低跌至697.45点，跌幅达8.81%。这是KOSDAQ指数自去年4月16日以来，时隔1年3个月再次跌破700点。

分析认为，中国存储芯片企业先进半导体生产预期升温，导致韩国半导体板块投资者信心明显减弱，是当天市场大幅波动的重要原因之一。此外，SK海力士将于29日公布第二季度业绩，在业绩发布前，市场观望情绪升温。

大信证券表示，中国DUV光刻设备研发进展加剧了市场对存储芯片供应扩大的担忧，同时围绕英伟达循环融资的争议以及中国NAND闪存企业可能扩大产能也进一步削弱半导体行业投资者信心。美国股市前一交易日英伟达、美光等存储芯片相关股票同步下跌，也对韩国半导体股形成下行压力。

不过，部分市场人士认为，本轮股市急跌更多反映市场恐慌情绪，短期内仍存在技术性反弹可能。

此外，当天首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1462.5韩元，较前一交易日上涨6.0韩元（即美元对韩元汇率下跌）。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社