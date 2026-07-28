시흥시 '메디컬 창업 부트캠프' 성료...바이오 인재 양성 피치

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 24일부터 27일까지 메디컬 창업 부트캠프를 개최했다
- 전국 대학생 150명이 3박4일간 의료·바이오 창업 전 과정을 실습했다
- AI·RNA 압타머 활용 심혈관 예방 패치 등 8개 팀이 수상했다
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 24일부터 27일까지 서울대학교 시흥캠퍼스 교육협력동에서 열린 '2026 메디컬 창업 부트캠프'가 성공적으로 마무리됐다고 28일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 경기시흥 SNU제약바이오인력양성센터와 대한약학대학학생협회가 공동 추진한 의료·바이오 분야 창업 프로그램으로 전국 대학생 150명이 참가해 창업 역량을 키웠다.
참가자들은 3박 4일간 아이디어 기획부터 팀빌딩, 전문가 멘토링, 사업계획서 작성, IR 발표에 이르기까지 창업 전체 과정을 직접 수행하며 실무 경험을 쌓았다.
행사 마지막 날 열린 폐회식에서는 참가팀의 최종 발표와 심사를 거쳐 대상 1팀, 최우수상 1팀, 우수상 2팀, 장려상 4팀 등 총 8개 팀이 수상의 영예를 안았다.
영예의 대상은 'AI·RNA 압타머 기술을 활용한 비침습 심혈관 질환 예방 웨어러블 패치' 아이디어를 제시한 팀에게 돌아갔다. 참가자들은 전문가들의 평가를 통해 사업화 가능성을 점검받고 피드백을 공유했다.
임병택 시흥시장은 "시흥시는 바이오특화단지로서 연구개발과 기업, 인재가 함께 성장하는 바이오 혁신도시를 만들어 가고 있다"며 "경기시흥 SNU제약바이오인력양성센터를 중심으로 산업 수요에 맞는 전문 인력을 양성하고 창업 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
원희목 대한약학대학학생협회 고문은 "이번 부트캠프에서 얻은 경험과 도전 정신이 미래 대한민국 의료·바이오 산업을 이끌어 갈 든든한 밑거름이 되길 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com