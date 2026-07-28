경기도 '경기 AI기업 글로벌 진출' 예비 20개사 선정…해외 공략 시동

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 28일 AI기업 글로벌 공동연구·해외진출 예비참여기업 20개사를 선정했다
- 경기도는 8월 20일 데모데이 평가로 최종 12개사를 뽑아 미국·캐나다·싱가포르·일본 진출을 지원한다
- 경기도는 지난해 성과를 바탕으로 올해 아시아·유럽까지 협력 권역을 확대해 원스톱 글로벌 지원을 강화했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 '2026 경기 AI기업 글로벌 공동연구·해외진출 사업' 예비 참여기업 20개사를 선정하고 도내 인공지능(AI) 기업의 세계 시장 진출 지원에 본격 나선다고 28일 밝혔다.
경기도는 우수한 AI 기술력을 갖추고도 해외 실증이나 현지 네트워크 부족으로 어려움을 겪는 중소·스타트업을 지원하기 위해 지난 2025년부터 글로벌 공동연구 및 해외 진출 지원사업을 추진해 오고 있다.
올해 공모에는 피지컬 AI, 로보틱스, 디지털헬스케어, 산업안전, 에듀테크, 핀테크 등 다양한 분야에서 총 28개 기업이 신청했으며, 기술력과 해외 진출 가능성, 국제공동연구 역량 등을 종합 평가해 20개사가 예비 지원 대상으로 뽑혔다.
예비 참여기업은 오는 29일 열리는 '2026 경기 AI 글로벌 브릿지' 오리엔테이션을 시작으로 8월 세미나 및 1:1 맞춤형 코칭·멘토링을 거쳐 해외 공동연구 과제와 사업화 계획을 다듬게 된다.
도는 오는 8월 20일 데모데이(Demo Day) 평가를 거쳐 최종 지원 대상 12개사를 확정할 계획이다. 최종 선정된 기업은 미국 텍사스, 캐나다 퀘벡, 싱가포르, 일본 오사카 등 권역별 국제공동연구와 현지 맞춤형 진출 프로그램을 지원받는다.
사업 첫해인 지난해에는 17개 기업이 지원을 받았다. 대표적으로 ㈜더블티는 캐나다 맥길대학교와의 공동연구를 통해 작업자 안전사고 예방 AI 기술을 고도화해 중국 물류창고 공급 계약을 성사시켰으며 ㈜제제듀는 미국 현지 학교·교육청 대상 실증과 함께 글로벌 스타트업 행사 '테크크런치 디스럽트'의 '배틀필드 200'에 국내 에듀테크 기업 중 유일하게 선정되는 성과를 냈다.
아울러 도는 캐나다 몬트리올 창업지원기관 센텍(Centech)과의 협력을 기반으로 올해는 기업 수요를 반영해 아시아와 유럽 등으로 협력 권역을 한층 확대할 방침이다.
이어진빛 경기도 AI프런티어정책과장은 "도내 AI 기업이 기술 개발을 넘어 글로벌 공동연구와 현지 시장 진출까지 원스톱으로 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "우수한 AI 기업들이 세계 무대에서 실질적인 성과를 거두도록 지속해서 도울 것"이라고 강조했다.
1141world@newspim.com