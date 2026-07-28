경기도·GH, 안산·용인 약정형 매입임대주택 68호 착공

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 GH가 28일 안산·용인서 약정형 매입임대주택 68호를 착공했다
- 해당 주택은 기초생활수급자·한부모 등 무주택 저소득층에 주변 시세 30% 임대로 공급된다
- 민간 신축 단계부터 공공이 참여해 품질을 관리하며 최장 30년 거주 가능한 공공임대 모델이다
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민간 신축 전 사전 매입약정 체결...품질 관리 강화해 양질의 임대주택 공급
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기주택도시공사(GH)는 무주택 저소득층의 주거 안정을 위해 추진 중인 '약정형 매입임대주택' 68호를 안산과 용인에서 이달 착공했다고 28일 밝혔다.
도에 따르면 이번에 착공한 주택은 안산시 상록구 월피동 일원 오피스텔 32호와 용인시 처인구 김량장동 일원 오피스텔 및 아파트 36호다.
안산 월피동 주택은 2027년 4월 용인 김량장동 주택은 2027년 12월 준공을 목표로 건립된다. 준공 후 GH가 최종 매입 절차를 마치고 입주자 모집에 나설 예정이다.
해당 주택은 기초생활수급자, 한부모가족 등 무주택 저소득 가구를 대상으로 공급되며 임대료는 주변 시세의 30% 수준으로 책정된다. 입주 자격을 유지할 경우 2년 단위 계약 갱신을 통해 최장 30년까지 거주할 수 있다.
'약정형 매입임대주택'은 도가 추진하는 기존주택 매입임대사업의 한 형태다. 이미 완성된 주택을 사들이는 방식과 달리 민간 사업자가 신축 예정인 주택에 대해 건축 전 미리 매입 약정을 맺고 건립을 진행하는 방식이다.
이 방식은 설계 및 시공 등 사업 전 과정에 공공기관이 참여해 품질을 엄격히 관리할 수 있어 양질의 공공임대주택을 안정적으로 확보할 수 있다는 장점이 있다.
김태수 경기도 주택정책과장은 "약정형 매입임대사업은 민간과 공공이 협력해 고품질의 공공임대주택을 공급하는 효율적인 모델"이라며 "앞으로도 무주택 서민들의 주거 안정을 위해 공공임대주택 공급을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com