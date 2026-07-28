익산시, 자율주행 '마룡e버스' 개통…스마트 교통도시 도약

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 28일 전기 자율주행버스 '마룡e버스'를 개통했다
- 마룡e버스는 터미널-익산역-원광대 순환 1노선으로 시범 무료 운행한다
- 익산시는 C-ITS 구축과 노선 확대로 2028년까지 스마트 교통체계를 확충한다
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2028년까지 추가 노선 확대 추진, C-ITS 기반 미래형 교통체계 구축
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 도심 주요 거점을 연결하는 친환경 전기 저상 자율주행 버스 '마룡e버스'를 도입하고 미래형 스마트 교통체계 구축에 본격 나섰다고 28일 밝혔다.
익산시는 이날 열린 마룡e버스 개통식을 시작으로 시범 운행에 들어갔으며 시범 기간 동안 시민들은 해당 버스를 무료로 이용할 수 있다.
마룡e버스는 터미널을 출발해 익산역과 원광대학교를 거쳐 다시 터미널로 돌아오는 1노선으로 운영된다.
이날 개통식에는 최정호 익산시장과 김충영 익산시의장, 강정희 전북도의원, 전북도 교통정책 관계자, 자동차융합기술원장 등이 참석해 직접 시승하며 운행 안전성과 차량 성능을 확인했다.
이번 사업은 민선 9기 핵심 방향인 '미래첨단도시로의 대전환'을 실현하기 위한 것으로 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 스마트 이동 서비스를 제공하기 위해 추진됐다.
마룡e버스는 첨단 레이더 센서와 지능형 주행 시스템을 적용해 안전성을 높였으며 익산시는 차세대 지능형 교통시스템(C-ITS) 인프라 구축을 통해 신호 정보와 돌발 상황 등 실시간 교통 정보를 차량과 연계하는 안전 체계를 강화할 계획이다.
시는 이번 1노선 운행을 시작으로 2028년까지 배산체육공원과 익산역, 전북대학교 익산캠퍼스 등 주요 거점을 연결하는 추가 노선 확대를 추진하고 스마트 교통 기반시설도 단계적으로 확충할 방침이다.
최정호 익산시장은 "마룡e버스 운행은 지방 소도시의 한계를 넘어 미래 첨단 교통도시로 나아가는 중요한 시작"이라며 "시민들이 안전하고 편리하게 혁신 기술을 경험할 수 있도록 철저한 운행 관리와 안전 점검에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com