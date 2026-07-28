순천대 "전남광주 통합의료벨트 일방 발표 유감"

AI 핵심 요약beta
- 순천대학교가 28일 전남광주통합특별시의 초광역 통합의료벨트 구상 재검토를 촉구했다
- 동부권 의료 인프라 축소와 의대 배제 등 편향된 구상으로 동서 간 의료 격차 고착과 지역 갈등을 우려했다
- 목포대와 통합 협상 관련 보도는 사실과 다르다며 의대 설립·본부 문제는 합의 없고 통합 시한까지 협의 중이라 밝혔다
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 국립순천대학교가 전남광주통합특별시의 '초광역 통합의료벨트' 구상에 대해 사전 협의 없는 일방 발표라며 재검토를 촉구했다.
순천대는 입장문을 내고 "통합특별시가 대학 의견 수렴 없이 정책을 공개해 혼란을 키우고 있다"고 28일 밝혔다.
순천대와 목포대가 자율 통합 협의를 진행 중인 상황에서 해당 구상이 발표된 점도 문제로 지적했다.
대학 측은 서부권에 의과대학과 대학병원 신설·이전을 명시하고 동부권은 기존 의료기관 재편 수준에 그친 점을 불공정 사례로 제시했다.
이는 동부권 100만 주민의 의대 설립 요구를 외면한 편향된 구상이라는 입장이다.
해당 정책이 동서 간 의료 격차를 해소하기보다 고착화하고 지역 갈등을 유발할 수 있다고 지적하며 동부권 의료 인프라 축소 시도 중단과 공정한 의대 및 병원 설치 방안 마련을 촉구했다.
대학 통합 협상 관련 보도에 대해 사실과 다르다고 반박하며 "목포대의 대학본부 양보 절충안 제시는 없었고 의대 설립 문제에서도 합의에 이르지 못했으며 통합 시한까지 협의를 이어가자고 제안한 것은 순천대 측이다"고 말했다.
chadol999@newspim.com