전남광주시의회 반도체 특위 "군공항 이전 약속 이행해야"

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시의회가 28일 군 공항 이전과 반도체 클러스터 추진을 촉구했다
- 특별위원회는 군 공항 이전 후보지 논의 지연을 지적하며 정부와 지자체의 약속 이행을 요구했다
- 무안군 요구 조건 존중과 군민 지원책 법·예산 보장을 약속하며 반도체 과실의 균등한 공유를 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시의회가 '군 공항 이전과 800조원 규모의 반도체 클러스터 조성 사업의 차질 없는 추진'을 촉구했다.
반도체 클러스터 조성 지원 상설특별위원회는 28일 성명을 내고 "최근 군 공항 이전 부지 문제를 논의할 후보지 선정위원회가 원활히 작동되지 않고 있다"며 "정부와 전남광주시, 무안군 등 5자 협의체 모든 주체가 공동 책임을 지고 약속을 이행해야 한다"고 강조했다.
그러면서 "무안군이 제시한 '3대 요구조건'은 정당하며 존중받아야 할 권리이며 한편으론 반도체 팹(Fab) 4기 착공을 위한 골든타임을 고려해 모두가 한발씩 양보하는 대승적 결단이 시급하다"고 강조했다.
특히 무안군민이 체감할 수 있는 '획기적이고 확실한 지원책'을 먼저 제시하자"며 "약속되는 인센티브와 지원책이 법과 예산으로 확실하게 이행될 수 있도록 의회가 앞장서서 보증하겠다"고 공언했다.
끝으로 "전남과 광주의 모든 지역이 반도체 클러스터 조성의 과실을 고루 누릴 수 있도록 최선을 다할 것"을 약속했다.
bless4ya@newspim.com