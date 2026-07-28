하림·농가협의회, 동반성장 상생대회 개최…협력 기반 강화

AI 핵심 요약beta
- 종합식품기업 하림은 28일 완주군에서 농가·협력사와 상생대회를 열었다
- 행사에서 농가 수익 증대 기여 직원 시상과 선물 전달로 사기 진작을 도모했다
- 하림은 정기 소통·장학금·체육대회 등 ESG 프로그램으로 농가와 상생협력을 확대하고 있다
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농가 수익 증대 기여 직원 포상, 프리미엄 삼계탕 선물세트 전달
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 종합식품기업 하림은 전북 완주군에서 사육 농가와 협력사가 함께하는 '하림-농가협의회 동반성장 상생대회'를 개최했다고 28일 밝혔다.
이번 행사는 여름 성수기 안정적인 닭고기 생산에 힘쓴 사육 농가와 임직원, 협력사의 노고를 격려하고 상호 협력 관계를 강화하기 위해 하림농가협의회 주관으로 마련됐다.
이날 행사에는 정호석 하림 대표이사와 조현성 사육사업본부장 등 임직원을 비롯해 이광택 하림농가협의회장과 임원 부부, 협력사인 석천운수와 창대컨설팅 이석재 대표 등 주요 관계자들이 참석해 소통의 시간을 가졌다.
행사에서는 농가 수익 증대와 원활한 소통에 기여한 하림 직원들을 위한 시상식도 진행됐다. 농가협의회와 창대컨설팅은 공로패와 격려금을 전달했으며 하림은 사육 농가에 감사의 마음을 담은 프리미엄 삼계탕 선물세트를 전달했다.
이광택 하림농가협의회장은 "농가와 회사가 한마음으로 협력하며 어려움을 극복해 왔다"며 "앞으로도 신뢰를 바탕으로 소비자들에게 최고의 닭고기를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
정호석 하림 대표이사는 "성수기 안정적인 공급을 위해 힘써준 농가와 사육 직원들의 노력에 감사드린다"며 "폭염 속 농가들의 건강을 최우선으로 챙기고 앞으로도 사육 농가와 협력사가 함께 성장할 수 있도록 상생 기반을 강화하겠다"고 밝혔다.
한편 하림은 농가협의회와 정기적인 소통 행사를 비롯해 한마음 체육대회와 농가 자녀 장학금 지원 등 다양한 ESG 프로그램을 운영하며 농가와의 상생협력 관계를 지속적으로 확대하고 있다.
gojongwin@newspim.com