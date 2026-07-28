의정부시, NH농협 기탁금 전액 교통약자용 특별교통수단 확충

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 28일 NH농협 의정부지부에서 기부받은 1800만원을 장애인 콜택시 확충에 쓰기로 했다
- 시는 기부심사위 심의를 거쳐 기부안을 의결하고 2027년 초 신규 특별교통수단 도입을 추진한다
- 이번 지정기부금은 교통약자 이동권 보장을 위한 공익 목적이며 시는 관련 절차를 차질 없이 진행할 방침이다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 NH농협은행 의정부시지부로부터 기탁받은 1800만 원을 특별교통수단인 장애인 콜택시 확충에 활용한다고 28일 밝혔다.
시는 2026년 제 3회 기부심사위원회 심의를 거쳐 해당 기부금 접수 안건을 최종 의결했으며 2027년 초 신규 차량 도입을 목표로 절차를 추진할 계획이다.
의정부시에 따르면 이번 기부금은 교통약자의 이동권 보장과 복지 증진을 위해 NH농협은행 의정부시지부가 자발적으로 마련한 공익 목적의 지정기부금이다. 시는 기탁금 전액을 교통약자용 특별교통수단 신규 도입 재원으로 활용할 방침이다.
시는 이달 중 경기도에 2027년도 특별교통수단 도입 수요를 제출하고 올해 말 예산 이월 절차를 거쳐 내년 초 신규 차량을 도입해 운행을 시작할 방침이다.
시 관계자는 "지역사회 교통약자를 위해 뜻깊은 기부를 실천해 준 NH농협은행 의정부시지부에 감사드린다"며 "관련 절차를 차질 없이 추진해 2027년 초 신규 차량이 현장에 신속히 투입될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com