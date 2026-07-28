전주시, 도시재생 거점시설 조성…팔복·서노송 지역 활력 기대

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 28일 팔복동·서노송동 도시재생 거점시설 공사가 순조롭게 진행 중이라고 밝혔다.
- 팔복동 신복방앗간은 10월 준공 예정이고 인후반촌 어울림센터는 내년 4월 완공 목표로 공사 중이다.
- 완공 후 마을사회협동조합과 관계 부서가 다양한 프로그램과 생활 서비스를 제공해 지역 활성화를 기대하고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주민 협동조합 중심 운영, 다양한 프로그램·지역공동체 활성화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 팔복동과 서노송동 일원에서 추진 중인 도시재생 거점시설 건축공사가 순조롭게 진행되며 지역 활성화와 주민 삶의 질 향상에 속도를 내고 있다고 28일 밝혔다.
전주시 팔복동 빈집밀집구역 신복방앗간 조성공사와 인후반촌 도시재생 거점시설 조성사업은 지난 2020년 국토부 도시재생사업 공모에 선정된 이후 2021년부터 추진 중인 도시재생 마중물 사업이다.
시는 2022년까지 사업 부지 매입을 완료했으며 지난해에는 거점시설 운영을 위한 주민 역량 강화 교육과 운영 주체 선정 등을 마쳤다.
이어 지난해 말까지 설계를 완료한 뒤 행정절차와 시공사 선정을 거쳐 지난 3월부터 본격적인 공사에 착수했다.
거점시설 가운데 팔복동 신복방앗간은 오는 10월 준공될 예정이며 인후반촌 어울림센터는 내년 4월 완공을 목표로 공사가 진행되고 있다.
시설이 조성되면 지역 주민으로 구성된 마을사회협동조합과 노인복지과, 건축과, 보건소 등 관계 부서가 운영 주체가 돼 주민들에게 다양한 프로그램과 생활 서비스를 제공할 계획이다.
시는 거점시설을 중심으로 주민 참여를 확대하고 지역공동체를 활성화하는 것은 물론 청년 유입과 주변 상권 활성화 등 도시재생 효과도 높일 것으로 기대하고 있다.
lbs0964@newspim.com