중국 땅에 서린 독립운동…충청권 학생들 역사 현장 속으로

AI 핵심 요약beta
- 충청권 4개 교육청이 28일 중국 독립운동 사적지 답사를 시작했다
- 학생·교사 40명이 하얼빈·다롄·뤼순에서 항일 독립운동 현장을 체험한다
- 교육청은 탐구 활동과 현지 답사를 통해 역사관과 독립운동 가치 함양을 강조했다
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31일까지 하얼빈·다롄·뤼순 지역 사적지 답사
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 항일 독립운동의 숭고한 정신이 서린 중국 하얼빈과 다롄, 뤼순 일대에서 충청권 학생들이 독립운동가들의 발자취를 따라가는 역사 탐방이 펼쳐진다.
28일 대전시교육청에 따르면 충청권 4개 교육청(대전·세종·충북·충남)과 독립기념관이 함께 '2026년 충청권 교육청 공동 역사교육 사업' 일환으로 오는 31일까지 3박 4일간 중국 하얼빈·다롄·뤼순 지역 독립운동 사적지 답사를 진행한다.
이번 답사에는 지난 5월부터 진행된 충청권 고등학교 역사동아리 대상 학예연구사 방문교육과 이달 열린 '충청권 역사교육 한마당' 등 단계별 탐구활동에 적극 참여한 우수 학생과 교사 등 총 40명(지역별 10명)이 참가한다.
답사 첫날에는 안중근 의사의 의거 현장인 하얼빈역 안중근의사기념관과 의거지를 참배하고 순국 전 남긴 유묵이 있는 자오린공원을 방문한다.
둘째 날에는 일제의 생체실험 만행을 알리는 제731부대 전쟁범죄 진열관에서 전쟁의 참상과 평화의 가치를 되새긴 뒤 다롄으로 이동해 중산광장과 옛 남만주철도주식회사, 동청철도기선회사 사옥 등 근대 역사거리를 둘러보며 일제의 대륙 침략과 수탈의 역사를 살펴볼 예정이다.
셋째 날에는 안중근 의사와 신채호, 이회영 선생 등 독립운동가들이 투옥됐던 뤼순감옥과 뤼순 일본관동법원구지를 답사하고, 러일전쟁 격전지인 203고지를 찾아 동아시아 근현대사의 흐름과 국권 회복을 위해 헌신한 선열들의 희생정신을 되새긴다.
답사에 참여하는 충남여자고등학교 윤민경 교사는 "학생들이 교실에서 배운 역사 현장을 직접 확인하며 독립운동의 가치를 가슴 깊이 되새기는 계기가 되길 바란다"며 "사전 교육부터 현지 답사까지 이어진 탐구 과정이 올바른 역사관을 갖춘 시민으로 성장하는 소중한 자산이 될 것"이라고 말했다.
김남규 미래생활교육과장은 "이번 답사는 영화 탐구와 아카이브 구축 등 사전 연계 학습을 통해 쌓은 역사 문해력을 현장에서 확인하고 완성하는 뜻깊은 여정"이라며 "청소년들이 올바른 역사의식을 바탕으로 독립운동의 가치를 가슴에 품고 미래를 이끌 인재로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com