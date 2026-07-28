부산교육청, 전국 최초 통합 로그인 시스템 '펜즈' 도입

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 28일 학교 계정 불편 해소 위해 통합 로그인 시스템 펜즈를 구축했다.
- 학생·교직원은 하나의 계정으로 구글·MS·어도비·챗GPT 등 클라우드·AI 서비스를 이용하며 학습 이력과 업무 연속성을 유지하게 했다.
- 나이스 연동으로 계정 관리 자동화와 행정 효율을 높이고 캔바까지 포함한 펜즈를 7~8월 시범 운영 뒤 9월 전 학교에 적용한다.
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행정 효율성과 예산 절감 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 전국 최초로 학교 계정 관리 불편 해소를 위해 통합 로그인 시스템을 구축했다. 9월 새 학기부터 전 학교에 적용한다.
시교육청은 교육디지털원패스와 연계한 클라우드·AI 서비스 통합 로그인 시스템 '펜즈(PENZ)'를 구축하고 9월부터 전면 도입한다고 28일 밝혔다.
펜즈는 부산 교육망과 디지털 학습 도구를 결합한 통합 도메인 체계다. 학생과 교직원은 단일 계정으로 구글, 마이크로소프트(MS), 어도비 등 주요 클라우드 서비스에 접근할 수 있다.
이번 도입은 학생이 초등학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 동일 계정을 유지해 학습 이력을 이어갈 수 있다. 교직원도 전보나 진급 시 별도 계정 발급 없이 기존 계정을 그대로 사용한다.
행정 효율성도 개선된다. 시스템은 나이스(NEIS) 학적 정보와 연동돼 학생 계정 생성과 진급 처리가 자동화된다.
교사의 계정 관리 업무 부담이 줄고 행정직 공무원 역시 기관 간 이동 시 동일 계정을 유지해 업무 연속성을 확보한다.
펜즈 계정에는 구글, MS, 어도비의 정식 유료 라이선스가 포함된다. 제미나이, 코파일럿, 파이어플라이 등 생성형 AI 서비스와 챗GPT까지 하나의 계정으로 이용할 수 있다. 시교육청은 전국 교육청 가운데 최초 사례라고 설명했다.
현장 활용성과 예산 절감도 강조했다. 교사 87%가 이미 구글 클래스룸과 MS 팀즈를 사용하는 점을 반영해 기존 민간 플랫폼을 연계하는 방식으로 시스템을 설계했다.
약 4억 원의 구축 비용으로 사업을 추진해 비용을 낮췄다. 각 서비스 공식 홈페이지에서 펜즈 계정으로 직접 로그인할 수 있도록 구현했다.
이번 시스템은 학생 제안을 반영해 완성도를 높였다. 부산국제고 재학생이던 김희린 학생이 디자인 플랫폼 캔바 교육용 계정 도입을 요청한 것이 계기가 됐다.
시교육청은 캔바까지 단일 계정으로 이용 가능한 구조를 마련했다. 보안성 검토와 관련 절차를 마쳤으며 7~8월 시범 운영을 거쳐 9월 전 학교에 적용할 계획이다.
김석준 교육감은 "펜즈가 학생의 진심 어린 제안으로 완성된 사업인만큼 교사에게는 업무 경감을, 학생에게는 공평하고 중단 없는 디지털 교육 기회를 보장하는 강력한 인프라가 될 것"이라며 "부산이 교육 혁신의 선도 도시로서 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 강조했다.
ndh4000@newspim.com