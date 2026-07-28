'재벌X형사2', 첫방 전 스페셜 방송 편성…시즌1 명장면·하이라이트 공개

AI 핵심 요약beta
- SBS가 31일·8월 1일 재벌X형사2 스페셜을 방송했다
- 스페셜에서 시즌1 명장면과 시즌2 하이라이트를 공개했다
- 재벌X형사2는 8월 7일 밤 첫 방송을 시작한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'가 첫 방송을 앞두고 스페셜 방송 2편을 편성하며 시청자들과 먼저 만난다.
오는 8월 7일에 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극으로 '모범택시', '열혈사제', '지옥에서 온 판사' 등 SBS 사이다 유니버스의 한 축을 이루는 작품이자, 2026년 SBS의 믿고 보는 시즌제 드라마 라인업의 첫 스타트를 경쾌하게 열어젖힐 기대작으로 주목받고 있다.
이러한 가운데 '재벌X형사2' 측이 첫 방송을 일주일 앞둔 오는 31일 '재벌X형사 재벌 플렉스 수사기'와 8월 1일 '재벌X형사2 미리보기'를 연이어 방송하며 본격적인 안방극장 예열에 나선다.
이번 스페셜 방송은 시즌1의 핵심 서사와 화제를 모았던 명장면을 압축적으로 담아 기존 시청자들에게는 지난 시즌의 통쾌한 재미를 다시 한번 선사하고, 새롭게 시리즈를 접하는 시청자들에게는 독보적인 'FLEX 수사' 세계관을 소개하는 기회가 될 예정이다. 여기에 시즌2의 하이라이트까지 미리 공개해 첫 방송을 향한 기대감을 한층 끌어올릴 전망이다. 최고 시청률 11%를 기록한 시즌1의 흥행을 발판 삼아 더욱 커진 스케일과 강력해진 재미로 돌아오는 만큼, 이번 스페셜 방송은 확장된 시즌2의 세계관에 자연스럽게 몰입할 수 있는 완벽한 사전 가이드가 되어줄 것으로 기대된다.
먼저 31일 밤 11시 10분에 공개되는 '재벌X형사 재벌 플렉스 수사기'는 시즌1의 주요 장면과 시즌2의 하이라이트를 함께 볼 수 있는 특별 방송이다. 재벌형사 진이수의 호쾌한 'FLEX 수사' 세계관과 시청자들의 뜨거운 사랑을 받았던 시즌1 명장면 등을 알차게 담아낼 예정이다. 8월 1일 저녁 8시 35분 방영되는 '재벌X형사2 미리보기'에서는 약 15분 분량의 시즌2 하이라이트 영상을 만나볼 수 있다. 한층 업그레이드된 하이엔드 공조 수사 스케일과 새롭게 펼쳐질 흥미로운 사건들, 놓쳐서는 안 될 주요 관전 포인트를 미리 확인할 수 있어 본방 사수 욕구를 한껏 자극할 것이다.
'재벌X형사2' 제작진은 "시청자 여러분께서 시즌2를 더욱 쉽고 재미있게 즐기실 수 있도록 이번 특별 방송을 준비했다"라며 "시즌1의 핵심 장면과 시즌2의 새로운 매력을 미리 만나보시고, 8월 7일 첫 방송에도 많은 기대와 관심 부탁드린다"라고 전했다.
돌아온 SBS 금토 사이다 유니버스의 아이돌 '재벌X형사2'는 8월 7일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com