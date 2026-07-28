'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 사전 예매 71만 돌파…올해 최고 기록

AI 핵심 요약beta
- 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 28일 사전 예매 71만장을 돌파했다
- 올해 개봉작 중 최고 예매율로 온라인 챌린지도 확산됐다
- 29일 북미보다 앞서 국내에서 먼저 개봉한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
라이즈 '스파이더맨 챌린지' 화제
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉을 하루 앞두고 사전 예매량 71만 장을 돌파하며 올해 개봉작 중 최고 기록을 세웠다.
28일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 이날 오전 7시 기준 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 사전 예매관객수는 71만 6139명을 기록했다. 예매율 역시 70%를 넘어서며 독보적인 1위를 달리고 있다.
이는 올해 개봉한 국내외 모든 영화를 통틀어 가장 높은 사전 예매 수치다. 앞서 개봉 3일 전 천만 영화 '아바타: 물의 길'보다 빠른 속도로 사전 예매 50만 장을 넘어선 데 이어, 개봉 전날 70만 장 고지까지 단숨에 점령했다.
온라인 신드롬도 거세다. 해외에서 유행 중인 '스파이더맨 챌린지'가 국내로 확산된 가운데 그룹 라이즈(RIIZE)의 성찬, 소희, 앤톤이 공식 SNS를 통해 챌린지에 동참하며 화제를 모으고 있다.
이번 신작은 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건 이후 모두에게 잊힌 피터 파커가 정체를 기억하는 의문의 적과 통제 불가능한 변이된 힘에 맞서는 이야기를 그린 액션 블록버스터다.
올해 최고의 사전 예매 기록을 세운 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 오는 29일 북미보다 빠르게 국내 극장에서 먼저 상륙한다.
taeyi427@newspim.com