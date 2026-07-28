음성 원남산단, '스마트 안전망' 구축 본격화…"화학사고 선제 차단"

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 28일 음성 원남산단을 스마트 안전 솔루션 구축 사업 대상으로 선정했다.
- 원남산단엔 수도권 화학업체 이전이 몰리며 사고 위험이 커져 IoT 기반 유해물질·화재 감지 인프라를 2027년까지 구축한다.
- 충북도는 국비 포함 6억4000만 원을 투입해 사후 대응 중심이던 산업단지 안전을 사전 예방 체계로 전환할 계획이다.
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[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성군 원남산업단지가 산업단지 안전 관리의 '시험대'로 떠올랐다.
수도권 화학물질 취급 업체 이전이 몰리며 사고 위험이 커진 가운데 정부 공모사업에 선정되면서 첨단 IoT 기반 안전 인프라 구축이 본격화된다.
산업단지 안전을 '사후 대응'에서 '사전 예방'으로 전환하는 계기가 될지 주목된다.
충북도는 산업통상자원부와 한국산업단지공단이 주관한 '2026년 특별안전구역 스마트 안전 솔루션 구축 사업' 공모에서 음성군 원남산업단지가 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.
이 사업은 사고 빈발 구역과 위험 물질 취급 지역, 소기업 밀집 지역 등 산업단지 내 취약 지점에 디지털 안전 인프라를 구축해 사고를 사전에 차단하는 것이 핵심이다.
전국에서 단 2곳만 선정된 가운데 충북 음성이 포함됐다.
충북은 이미 청주일반산업단지에서 2023년부터 2027년까지 총 13억 1200만 원을 투입해 25개 기업에 맞춤형 안전 인프라 구축을 지원 중이다.
자체적으로 안전 설비를 구축하기 어려운 중소기업 중심으로 호응이 높다는 평가다.
특히 음성군은 최근 수도권에서 이전한 화학물질 취급 업체가 집중되며 유해 물질 누출 등 사고 위험이 증가하는 상황이다.
산업 확장과 함께 안전 관리 수요가 급격히 커진 대표 지역으로 꼽힌다.
이번 선정으로 충북도는 2026년부터 2027년까지 2년간 국비 3억 2000만 원을 포함해 총 6억 4000만 원을 투입해 원남산단 내 스마트 안전 인프라를 구축할 계획이다.
주요 구축 내용은 ▲유해 물질 누출 감지 시스템 ▲전기 화재 징후 감지 ▲열화상 카메라 기반 화재 감지 등이다.
육안으로 확인하기 어려운 화학물질 누출이나 국지적 온도 상승을 센서와 카메라로 실시간 감지해 사고를 원천 차단한다는 구상이다.
충북도와 음성군은 이달 말 산업부 및 한국산업단지공단과 업무 협약을 체결하고 오는 8월부터 구축 작업에 착수해 2027년 내 사업을 마무리할 예정이다.
한충완 충북도 투자 유치 국장은 "산업단지에 선제적이고 촘촘한 재난 예방 시스템을 확충하겠다"며 "기업과 근로자가 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성해 도민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com