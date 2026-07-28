음성군, 9824억원 규모 2회 추경 확정…민생·현안사업 집중

AI 핵심 요약beta
- 음성군이 28일 2026년도 제2회 추경 9824억 확정했다
- 민생경제·안전·문화·복지·농업 등 전 분야에 재원 집중 배분했다
- 소상공인 지원·재해 대응력 강화·정주여건 개선으로 군민 체감 성과 내겠다고 밝혔다
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[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성군은 민선 9기 출범 이후 처음으로 편성한 2026년도 제2회 추가경정예산이 군의회 의결을 거쳐 최종 확정됐다고 28일 밝혔다.
이번 추경은 총 9824억 원 규모로 일반회계 8752억 원과 특별회계 1072억 원으로 편성됐다.
군은 민선 9기 군정 운영 방향에 맞춰 지역경제 회복과 주민 생활 현안 해결에 재원을 집중 배분했다고 설명했다.
민생경제 회복을 위해 지역사랑상품권 발행 지원 43억 원, 농어촌버스 등 운송업계 재정지원 28억 원, 운수업계 유가보조금 18억 원, 전기자동차 구매 지원 13억 원 등이 반영됐다.
분야별로는 일반행정 분야에 전입지원금 12억 원, 안전 분야에 소하천 정비 84억 원과 도로 유지보수 23억 원이 편성됐다.
문화관광 분야에는 음성 시니어 친화형 국민체육센터 건립 27억 원과 삼성생활문화센터 건립 10억 원이 포함됐다.
사회복지 분야에는 장애인복지관 그린리모델링 사업 14억 원, 농업 분야에는 농업기반시설 확충 14억 원이 각각 반영됐다.
국토 및 지역개발 분야에는 소규모 주민숙원사업 17억 원, 청년 농촌보금자리 조성사업 16억 원이 편성됐다.
군은 이번 추경을 통해 지역사랑상품권 등 직접 지원으로 소상공인 매출 회복을 지원하고 소하천 정비와 도로 유지보수를 통해 재해 대응력을 강화할 계획이다. 아울러 체육·문화시설과 농촌 정주여건 개선 사업도 중점 추진할 방침이다.
조병옥 군수는 "한정된 재원을 군정 주요 현안과 주민 불편 해소를 위한 필수 사업에 우선 배분했다"며 "확정된 예산이 신속히 집행될 수 있도록 집행 체계를 점검해 군민들이 체감할 수 있는 성과를 내겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com