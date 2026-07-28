교육부, 2030청년자문단 정책간담회 개최…청년 제안 정책 반영 논의

AI 핵심 요약beta
- 교육부는 28일 청년자문단 정책간담회를 열었다
- 4개 분과에서 평생교육·교원·교육권리·AI 정책 과제를 심층 논의했다
- 간담회 결과를 정책제안집으로 발간하고 청년 토론회로 의견을 수렴할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청년 참여 숙의 토론 거쳐 정책제안집 발간 및 반영 추진
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 28일 정부세종청사에서 '2026년 교육부 2030청년자문단 정책간담회'를 개최한다고 밝혔다.
이번 간담회는 지난 6월 청년자문단이 제안한 정책 과제의 실현 가능성과 정책 반영 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
'2030청년자문단'은 앞선 간담회를 통해 고등·평생정책, 교원정책, 교육권리, 인공지능(AI) 미래교육 등 4개 분과에서 총 12개의 정책을 제안한 바 있다.
이번 회의에서는 각 분과별로 제안된 과제를 중심으로 교육부 관계 부서와의 심층 토의가 진행될 예정이다.
분과별 주요 논의 과제로는 고등·평생정책 분야에서 세대 통합형 평생교육 플랫폼 구축과 평생교육이용권 제도 개선, 지역 정주형 교육혁신 등이 포함된다.
교원정책 분야에서는 교원 인사 법제 개정에 따른 현장 안착 지원체계 구축, 학교 중심 생활지도 지원방안, 예방 중심 생활지도 프로그램 고도화 등이 논의된다.
교육권리 분과에서는 예비 교원의 장애이해 역량 강화를 위한 교원자격검정 실무편람 보완과 현직 교원의 통합교육 연수과정 개선, 학생맞춤통합지원 체계 구축 방안이 다뤄진다.
AI 미래교육 분과에서는 가정 기반 AI 교육 확산, 지역 연계형 AI 진로 지원, 학교 AI 학습안전 보상제(리콜제) 도입 등이 주요 의제로 제시됐다.
청년자문단은 이번 간담회 결과를 바탕으로 정책 과제를 보완한 뒤 일반 청년이 참여하는 숙의 토론회를 통해 추가 의견을 수렴할 계획이다.
이후 논의 결과를 반영한 '2030청년자문단 정책제안집'을 발간하고 성과보고회를 개최해 정책 제안과 활동 성과를 공유할 예정이다.
예혜란 교육부 평생교육지원관은 "청년들의 참신한 아이디어는 미래 교육을 바꾸는 중요한 자산"이라며 "2030청년자문단의 창의적인 정책 제안이 교육 문제해결의 중요한 실마리가 되어, 실제 정책으로도 채택‧반영될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.
hyeng0@newspim.com