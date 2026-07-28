의정부시, 일본 시바타시와 제46회 한·일 우호도시 친선교환경기 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 25일 시바타시 대표단 초청해
- 26일 경민대에서 제46회 한일 친선교환경기 열어 교류했다
- 민선9기 첫 국제교류로 46년 우호와 협력 의지 재확인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시와 일본 시바타시가 국제 자매도시 교류의 일환으로 '제46회 한‧일 우호도시 친선교환경기'를 열고 오랜 우호 관계를 재확인했다.
의정부시는 지난 25일부터 27일까지 시바타시 대표단을 초청해 우호 교류 행사를 진행했다고 28일 밝혔다. 이번 행사에는 의정부시 51명, 시바타시 54명 등 모두 105명이 참여해 양 도시 간 친선을 다졌다.
시바타시 선수단은 지난 25일 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 의정부에 도착해 환영연에 참석하며 공식 일정을 시작했다. 이 자리에서 양 도시 대표단은 환영사와 답사를 나누고 선물을 교환하며 오랜 교류의 의미를 되새겼다.
이어 지난 26일 경민대학교 기념관에서는 '제46회 한‧일 우호도시 친선교환경기'가 열렸다. 대회에는 육상, 검도, 유도 등 3개 종목에 선수와 임원진 76명이 참가해 기량을 겨루며 선의의 경쟁을 펼쳤다.
공식 일정을 마친 시바타시 대표단은 의정부시 주요 명소를 둘러보고 27일 의정부시청을 방문하는 등 지역 문화와 도시의 모습을 체험하며 상호 이해의 폭을 넓혔다.
이번 행사는 민선 9기 출범 이후 처음 열린 국제 교류 행사로 46년간 이어온 두 도시의 우호 관계를 다시 확인하고 지속적인 협력 의지를 다졌다는 점에서 의미를 더했다.
김원기 의정부시장은 "시바타시 대표단의 의정부 방문을 진심으로 환영한다"며 "46년이라는 오랜 시간 스포츠를 통해 이어온 양 도시의 우정과 교류가 앞으로도 변함없이 지속되길 바란다"고 말했다.
의정부시와 시바타시는 1981년 제1회 친선교환경기를 시작으로 유도, 검도, 탁구, 야구 등 다양한 종목의 체육 교류를 이어오며 우호 관계를 다져왔다.
asj7376@newspim.com