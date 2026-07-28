의정부시, 민선 9기 첫 정책협의회 개최…10개 핵심 사업 점검

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 24일 국민의힘 당원협의회와 첫 정책협의회를 열었다
- 협의회에서 재정·교통·공공주택 등 10개 핵심 사업을 점검하고 당정 협력 방안을 논의했다
- 시내버스 공공관리제 재정 분담률 상향과 민락~고산 연결도로 지원 등 주민 이동편의 확대를 건의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 시청 의정홀에서 국민의힘 의정부시(을) 당원협의회와 민선 9기 첫 정책협의회를 개최했다고 28일 밝혔다.
이날 협의회에서는 ▲의정부시 재정 현황 및 향후 재정 운용 계획 ▲2025년 특별조정교부금 사업 현황 ▲민락~고산 연결도로 개설사업 ▲재가‧시설 요양급여 국비 지원을 위한 공동 대응 ▲의정부시 동부생활권 공공주택지구 조성 추진 현황 ▲초등학교 통학로 개선 사업 ▲경기도 시내버스 공공관리제 제도 개선 건의 등 10개 핵심 사업을 점검하고 원활한 추진을 위한 당‧정 협력 방안을 모색했다.
특히 시는 경기도 시내버스 공공관리제의 안정적인 운영과 시민 이동권 보장을 위해 도 재정 분담률 상향과 지속 가능한 재정 지원 대책을 마련해 줄 것을 건의했다.
또한 민락~고산 연결도로 개설사업의 추진 현황을 공유하고 지역 주민의 교통 편의를 높이기 위한 지원 방안도 함께 논의했다.
정책협의회는 시의 주요 정책과 건의사항을 경기도에 효과적으로 전달하고 실질적인 해결 방안을 모색하기 위해 마련된 자리다. 최병선 당협위원장을 비롯해 국은주 경기도의회 보건복지위원회 부위원장, 김호경․이다연 의정부시의원과 김원기 시장, 국·소장 등이 참석했다.
김원기 시장은 "시의 핵심 사업을 차질없이 추진하기 위해서는 정당을 넘어 시와 지역 정치권의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "오늘 논의된 사항들이 시민이 체감하는 성과로 이어질 수 있도록 지속적으로 힘을 모아 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com