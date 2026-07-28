서울시, 29일 도시철도망 구축계획 시민공청회…협치 기반 마련

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 29일 제3차 도시철도망 공청회를 개최했다.
- 이번 공청회에서 2026~2035 도시철도 계획과 6개 노선 예타 통과 방안을 논의했다.
- 시의회 등과 시민 의견을 폭넓게 수렴해 향후 도시철도 사업에 반영할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 제3차 서울시 도시철도망 구축계획(안)에 대한 의견 청취를 위해 시민공청회를 추가 개최한다고 28일 밝혔다.
공청회는 29일 오후 2시부터 3시 30분까지 서울시청 서소문별관 후생동 4층에서 진행된다. 시민, 시의회, 자치구, 전문가 등이 참여해 제3차 서울시 도시철도망 구축계획(2026~2035)과 관련된 정책 발전에 대한 발표·시민 의견 수렴이 이뤄진다.
이번 공청회는 지난달 30일 열린 1차 공청회에서 접수된 다양한 건의 사항을 반영해 마련됐다. 시의회, 자치구, 지역주민이 힘을 모아 제3차 서울시 도시철도망 구축계획의 조속한 승인과 민선 9기 내 6개 노선 예비타당성조사 통과를 목표로 심도 있는 논의를 할 계획이다.
또 임만균 서울시의회 의장과 한신 교통위원장을 포함한 제12대 서울시의회 의원들도 참석해 도시철도 현안의 중요성을 강조하고 시민 의견을 심도 있게 청취한다. 수렴된 의견은 향후 사업 추진에 반영할 예정이다.
공청회는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 전자문서나 우편으로 공청회 당일까지 의견을 제출할 수 있다. 행사 당일 주차 공간은 제공되지 않는 만큼 대중교통 이용이 권장된다.
여장권 교통실장은 "이번 공청회는 서울의 도시철도 추진 방향을 시민과 공유하고 현장 목소리를 폭넓게 수렴하는 자리가 될 것"이라며 "시의회를 비롯해 국회, 자치구, 지역주민이 긴밀히 협력하는 굳건한 협치의 계기가 돼 제3차 서울시 도시철도망 구축계획의 실질적 추진을 이뤄내도록 총력을 다하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com