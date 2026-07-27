성남, 분당 양지마을 통합재건축 사업시행자 대신자산신탁 지정

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부는 27일 분당 수내동 양지마을 통합재건축 사업시행자를 지정했다
- 양지마을은 대신자산신탁을 사업시행자로 확정하고 4392세대를 6839세대 37층 대단지로 재건축한다
- 양지마을은 역세권·학원가·백현마이스 개발 호재로 직주근접성과 입지가 뛰어나 재건축 기대가 크다
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 국토교통부 1기 신도시 재건축 선도지구 중 최대 규모인 분당 수내동 양지마을(금호∙청구∙한양아파트, 상가연합) 통합재건축은 27일 경기 성남시로부터 사업시행자 지정을 받았다고 밝혔다.
양지마을은 지난 5월 공개 경쟁 입찰로 대신자산신탁을 예비사업시행자로 선정했는데 사업시행자 지정 동의서 징구 10일 만에 동의율 60% 돌파 등 최종 78% 동의율을 달성 한 바 있다.
사업시행자를 확정한 양지마을은 올해 정비사업위원회를 구성하고 내년 상반기에 시공사를 선정하게 되면 현재 4392세대 양지마을은 분당 최대 규모인 37층, 6839세대의 랜드마크 아파트 대단지로 변모한다.
양지마을은 분당 최대 학원가가 조성된 수내동 학군지 중심에 있으며 수인분당선 수내역과 연결되어 분당 재건축 선도지구 중 유일한 역세권으로 교육 환경과 교통 입지가 우수하다는 평가를 받고 있다.
또 양지마을 인근 '백현마이스(MICE)' 사업과 신분당선 백현마이스역 신설 기대도 큰데 롯데백화점 분당점 철수 후 오피스∙리테일 복합상업시설로 2028년까지 리모델링을 완료할 계획이어서 양지마을의 직주 근접성이 높아질 것으로 전망되고 있다.
김영진 양지마을 통합재건축 주민대표단장은 "국내 대단지 재건축 사업에서 전례가 없을 정도로 속도가 빠르다. 2027년 사업시행 계획인가, 2028년 관리처분 계획인가를 향해 소유주들이 하나 되어 전진하고 있다"며 "가장 관심이 큰 건설사 선정은 분당의 첫 재건축이라는 상징성과 최대 규모라는 사업성을 고려해 정직함을 바탕으로 한 하이엔드급 시공사를 소유주들이 선택할 것으로 본다"고 말했다.
한편 국토교통부 1기 신도시 재건축 선도지구인 양지마을 사업지는 경기도 성남시 분당구 수내동 24번지 일원으로 사업 면적은 29만1584.3㎡ 로 올해 1월 1기 신도시 재건축 선도지구 중 첫 번째로 재건축 사무소를 열었다.
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