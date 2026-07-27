안산시, 25개 동 '2026 주민총회' 성료...역대 최대 2만5000명 참가

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 27일 관내 25개 동 주민총회를 36일간 개최해 성황리에 마무리했다고 밝혔다.
- 이번 총회에서 2027년도 자치계획·주민참여예산 등 220여건 마을 의제를 논의했고 참여 인원은 2만5000여명으로 역대 최대를 기록했다.
- 안산시는 다양한 계층이 참여한 주민 의제를 정책·예산에 충실히 반영해 실질적 변화를 추진하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자치계획·주민참여예산 등 220여 개 사업 의제 주민 투표로 최종 확정
이민근 시장 "주민 제안 의제, 정책과 예산에 충실히 반영할 것"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 관내 25개 모든 행정동에서 개최된 '2026년 주민총회'가 성황리에 마무리됐다고 27일 밝혔다.
시에 따르면 각 동 주민자치회 주관으로 진행된 이번 총회는 주민들이 직접 '2027년도 자치계획안'과 '주민참여예산사업' 등 다양한 지역 현안의 우선순위를 결정하는 공론의 장으로 펼쳐졌다.
'주민의 목소리를 모아, 마을의 퍼즐을 완성하다'를 주제로 열린 이번 주민총회는 지난 6월 20일 상록구 사동을 시작으로 7월 25일 단원구 신길동까지 총 36일간 이어졌다.
총회에서는 자치계획사업 90여 건과 주민참여예산사업 130여 건 등 총 220여 건의 마을 의제가 제안됐다. 주요 의제로는 ▲ 에너지 자립 주민 인식 개선▲어린이·청소년 문화 프로그램▲취약계층 마음건강 지원 ▲ 주민 주도 환경 개선 및 마을 축제 등이 다뤄졌다.
주민 참여 열기도 매년 뜨거워지고 있다. 총회 참여 인원은 2022년 1만3318명, 2023년 1만6353명, 2024년 1만9337명, 2025년 2만2598명에 이어 올해는 2만5000여 명을 기록하며 역대 최대 규모를 경신했다.
시는 시간과 장소의 제약을 줄이기 위해 사전 투표와 온라인 투표를 병행하고 청소년·청년·직장인·다문화가정·장애인 등 다양한 계층의 참여를 이끌어내며 포용적 주민자치를 구현했다.
이민근 안산시장은 "36일간 주민총회를 성공적으로 이끌어 준 25개 동 주민자치회와 시민 여러분께 감사드린다"며 "주민들이 제안한 소중한 의제들이 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 정책과 예산에 충실히 반영하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com