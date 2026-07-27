HD현대삼호, 초대형 암모니아 운반선 첫 인도

AI 핵심 요약beta
- HD현대삼호가 27일 머스크에 첫 초대형 암모니아선 제인 머스크호를 인도했다
- 제인 머스크호는 암모니아·LPG 겸용 운반선으로 고액위 경보 시스템을 적용해 운항 안정성을 높였다
- HD현대삼호는 이번 인도를 계기로 친환경 선박 경쟁력을 강화하고 암모니아 운반선 수주 잔량 22척을 보유했다
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[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = HD현대삼호가 초대형 암모니아 운반선을 처음으로 인도하며 친환경 선박 시장 공략에 나섰다.
HD현대삼호는 덴마크 선사 머스크에 9만 3000㎥급 초대형 암모니아 운반선 '제인 머스크호'를 인도했다고 27일 밝혔다.
이번 선박은 회사가 건조한 첫 초대형 암모니아 운반선으로 총 10척 시리즈 중 1번선이다.
제인 머스크호는 길이 221m, 너비 36.5m, 높이 23.6m 규모로 액화 암모니아와 액화석유가스(LPG)를 모두 운송할 수 있도록 설계됐다. 나머지 후속 선박은 2028년 9월까지 순차적으로 인도될 예정이다.
암모니아는 LPG보다 비중이 크고 부식성과 독성이 강해 고도화된 설계와 하역 시스템이 요구된다. 해당 선박에는 암모니아 적재 조건에서만 작동하는 고액위 경보 시스템이 적용돼 운항 안정성과 적재 효율을 높였다.
HD현대삼호는 이번 인도를 계기로 차세대 친환경 선박 분야 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
올해 수주 실적은 이날 기준 30척, 40억 8000만 달러로 연간 목표 49억 달러의 83.2%를 달성했다. 선종별로는 탱커 5척, 초대형 가스운반선 11척, LNG운반선 5척, 초대형 암모니아 운반선 9척이다. 초대형 암모니아 운반선 수주 잔량은 22척, 25억 5000만 달러 규모다.
ej7648@newspim.com