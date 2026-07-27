광명시 '제38회 광명시민대상' 후보자 8월 28일까지 추천 접수

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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 지역사회 곳곳에서 묵묵히 봉사하며 이웃 사랑을 실천해 온 숨은 공로자를 찾는다.

광명시는 27일부터오는 8월 28일까지 '제38회 광명시민대상' 후보자를 추천받는다고 밝혔다.

'제38회 광명시민대상 후보자추천' 안내문. [사진=광명시]

광명시민대상은 1989년 제정된 이후 지역사회 발전과 시민 복리 증진에 기여하고 광명의 명예를 높인 시민과 단체에 수여하는 광명시 최고 권위의 상이다.

추천 대상은 지역 발전을 위해 꾸준히 봉사하고 헌신해 온 개인 또는 단체로 본인을 제외한 광명시민 누구나 후보자를 추천할 수 있다.

자격 요건은 7월 24일 기준 최근 3년 이상 광명시에 계속 거주하고 있거나 관내에 직장 또는 사업장을 두고 있는 시민이나 단체다.

추천을 희망하는 시민은 광명시 누리집에서 추천서 양식을 내려받아 작성한 뒤 구비서류를 갖춰 광명시청 총무과로 방문 제출하거나 우편으로 접수하면 된다. 접수 마감은 8월 28일 오후 6시까지다.

시는 접수된 후보자를 대상으로 현지 공적 사실 확인 및 전문 심사위원회의 심사를 거쳐 오는 9월 수상자 3명을 최종 선정하고 10월에 개최되는 '제45회 광명시민의 날' 기념식에서 시상할 예정이다.

박승원 광명시장은 "광명시의 성장과 발전은 각자의 자리에서 이웃과 지역사회를 위해 묵묵히 헌신해 온 시민들의 노고가 있었기에 가능했다"며 "우리 주변의 숨은 일꾼들이 시민들의 추천을 통해 빛을 발할 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.

광명시민대상은 지난해까지 총 개인 143명과 단체 3곳에 수여됐다. 시는 지난 2019년부터 분야별 개별 시상 방식 대신 통합 심사 제도를 도입해 매년 3명 이내의 최우수 공로자만을 엄선하며 상의 정통성과 권위를 이어가고 있다.

1141world@newspim.com