성동구, 전문 약사 가정방문으로 만성질환자 복약관리 돕는다

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10종 약물 복용 어르신 위한 복약관리 서비스 시행

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 성동구는 '방문 안심 복약관리 사업'을 추진한다고 27일 밝혔다. 만성질환 어르신의 경우 다양한 약물을 동시에 복용하는 사례가 많아 중복 처방이나 부작용, 복약 오류 위험도 함께 높아지는 만큼 체계적인 복약관리의 중요성이 커지고 있다.

이에 성동구는 통합돌봄 대상자 중 10종 이상의 약물을 복용하는 만성질환자를 대상으로 전문 약사가 직접 가정을 방문해 약물 점검부터 복약상담, 사후관리까지 지원하는 '방문 안심 복약관리 사업'을 올해 12월까지 집중 운영한다.

성동구가 다수 약물 복용 만성질환자를 대상으로 약사가 집으로 찾아가는 '안심 복약관리' 서비스를 운영한다. [사진=성동구]

이를 위해 구는 지난 21일 성동구약사회(회장 지용선), 성동노인종합사회복지관(관장 안순봉), 사회적협동조합 성동돌봄(이사장 홍완식)과 업무협약을 체결하고, 사업의 안정적인 운영과 민관협력체계 구축을 위해 손을 맞잡았다.

협약에 따라 구는 대상자 발굴과 사업 전반을 지원하고, 성동구약사회는 전문 약사 인력풀을 구성해 대상자에게 복약관리 서비스를 제공한다. 노인맞춤돌봄서비스 수행기관인 성동노인종합사회복지관과 사회적협동조합 성동돌봄은 생활지원사를 연계해 대상자 가정방문에 동행하고 정서 지원을 도울 예정이다.

'방문 안심 복약관리 사업'은 전문 약사가 직접 대상자 가정으로 방문해 3단계에 걸친 안전 복약 밀착 서비스를 제공한다.

먼저 1단계 '약물 전수조사'를 통해 대상자가 복용 중인 약물을 모두 확인하고 약물 종류, 질병, 알레르기, 약물 부작용, 건강 상태·생활 습관 등을 종합적으로 점검할 계획이다. 이어 2단계로 전문가의 심층적 분석과 맞춤형 상담을 통해 약물관리·복약지도, 폐의약품 처리 안내 등 '안전 복약 상담'을 한다.

마지막 3단계 '밀착 모니터링'에서는 상담 이후에도 전화 등을 통해 복약 이행 여부를 정밀 추적하고 약물 보관 상태를 확인하게 된다. 또 약물 오남용 개선을 위한 생활 습관 교육과 폐의약품 관리, 필요한 통합돌봄서비스 연계까지 지원해 일회성 상담이 아닌 지속적인 건강관리가 이뤄지도록 할 방침이다.

지용선 성동구 약사회장은 "만성질환을 앓는 어르신들은 여러 종류의 약을 복용하면서도 중복 처방이나 부작용 위험을 인지하지 못하는 경우가 적지 않다"며 "올바른 복약 습관 정착으로 건강한 노후를 보낼 수 있도록 지역 약사회가 함께 힘을 보태겠다"고 말했다.

유보화 성동구청장은 "방문 안심 복약관리 사업을 통해 어르신들이 살던 곳에서 오랫동안 건강하게 지낼 수 있도록 돕는 통합돌봄 기반이 한층 강화될 것"이라며 "앞으로도 민관이 함께 촘촘한 건강 안전망을 구축해 평생 살고 싶은 도시 성동, 든든한 복지 성동을 완성하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com