방탄소년단 '버터' 뮤비, 11억뷰 돌파…팀 통산 7번째

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 27일 '버터' 뮤비 11억뷰를 달성했다
- '버터'는 2021년 5월 공개된 두번째 영어 곡이다
- 공개 당시 K팝 최단기 1억뷰 기록을 세웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 '버터(Butter)' 뮤직비디오가 27일 11억 뷰를 돌파했다.
지난 2021년 5월 공개된 방탄소년단의 디지털 싱글 '버터' 뮤직비디오가 이날 오전 2시 유튜브 11억 조회 수를 넘었다.
이는 '다이너마이트(Dynamite)', '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)', '디엔에이(DNA)', '마이크 드롭(MIC Drop)', '페이크 러브(FAKE LOVE)', '아이돌(IDOL)'에 이어 팀 통산 7번째 11억 뷰 작품이다.
해당 영상은 공개 당시 13분 만에 1000만 뷰를 넘었고 21시간 만에 1억 조회 수를 돌파해 K팝 역대 최단기 1억 뷰 기록을 세웠다.
'버터'는 2020년 8월 발표한 '다이너마이트'에 이은 방탄소년단의 두 번째 영어 곡이다. 2021년 6월 5일 자 빌보드 메인 송 차트 '핫 100' 1위로 데뷔해 통산 10번째 정상을 밟으며 총 20주간 차트에 머무른 바 있다.
alice09@newspim.com