군포시, 고액·고질 체납자 가택수색...현금·명품 등 강력 체납처분

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 27일 고액 체납자 가택수색을 벌였다.
- 현금 830만 원 등 3400만 원 상당을 확보했다.
- 귀금속 등 압류물 13건은 공매해 충당할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지방세 고액·고질 체납자를 대상으로 현장 중심의 강도 높은 가택수색과 동산 압류를 강력히 추진하고 있다고 27일 밝혔다.
시는 경기도 조세정의과와의 유기적인 합동 수색과 자체 기동 수색을 연중 지속 추진하며 납부 능력이 있음에도 체납을 일삼는 체납자의 거주지를 전격 방문 수색하고 있다.
이번 활동은 '지방세징수법' 제33조 및 제35조에 근거해 사전 실태 조사 및 현장 실사를 거쳐 진행됐다.
수색 현장에서 즉시 압류한 현금 830만 원과 현장 완납 조치된 1120여만 원을 포함해 총 3400여만 원 상당의 체납 세액을 즉시 확보하거나 납부 약속을 이끌어내는 성과를 거뒀다.
또한 수색 현장에서 확보한 귀금속, 고급 시계, 명품 가방 등 수천만 원 상당의 압류 동산 13건은 향후 경기도 합동 공매를 통해 매각 처분한 뒤 체납 세액에 충당할 예정이다.
시는 자금 흐름 추적 기법을 활용한 대상 선정, 납부 여력 설득을 통한 이행각서 징구 등 체납자 상황에 맞춘 정교한 징수 방식을 병행하고 있다. 다만 고의적 납부 회피 행위를 지속하는 체납자에 대해서는 은닉 재산 추적 및 사업장 추가 수색 등 강력한 후속 조치를 이어갈 방침이다.
한대희 군포시장은 "고의적으로 세금 납부를 회피하는 고질 체납자에 대해서는 강력한 체납처분을 추진해 시 재정건전성을 확보하겠다"며 "성실하게 세금을 납부하는 시민들이 존중받는 조세 정의 환경을 만들어가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com