박성현 광양시장, 물놀이터 긴급 점검…폭염 대응 총력

AI 핵심 요약beta
- 박성현 광양시장이 25일 어린이 물놀이터를 찾아 폭염 속 안전관리와 대응체계를 점검했다.
- 이번 점검은 이용객 증가에 따른 안전사고와 온열질환 예방을 위해 시설·수질·안전요원·응급체계를 확인한 것이다.
- 광양시는 물놀이터 운영 기간 상시 안전요원을 배치하고 수질·시설 점검과 폭염 특보 시 휴식·건강 안내를 강화하고 있다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 박성현 광양시장이 폭염 속 어린이 물놀이터를 불시 점검하며 안전관리와 대응체계 강화를 주문했다.
박성현 광양시장은 폭염 중대경보가 발효된 가운데 백운제 테마공원 물놀이터와 마동근린공원 꿈빛놀이터를 방문해 시설 안전과 폭염 대응체계를 점검했다고 27일 밝혔다.
이번 점검은 이용객 증가에 따른 안전사고와 온열질환 예방을 위해 진행됐으며 박 시장은 운영 상황과 시설 관리 상태, 수질관리, 안전요원 배치, 응급 대응체계 등을 확인했다 현장에서 시민들과 소통하며 이용 불편과 건강 상태를 점검하고 충분한 휴식과 수분 섭취 여부도 살폈다.
박 시장은 "기록적 폭염 속에서 어린이 안전이 최우선"이라며 "현장에서 문제를 확인하고 즉시 개선하는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 보호자에게는 휴식과 수분 섭취를 안내하고 안전요원에게는 이용객 상태를 수시로 확인할 것을 당부했다. 운영요원의 건강관리 강화도 강조했다.
광양시는 물놀이터 운영 기간 동안 안전요원을 상시 배치하고 수질관리와 시설 점검을 지속하고 있다. 폭염특보 시에는 이용객 건강 확인과 휴식 안내를 강화하고 있다.
chadol999@newspim.com