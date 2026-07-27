[프로야구] SSG, 혹서기 건강한 야구관람을 위한 '웰니스 데이' 진행

AI 핵심 요약beta
- SSG가 8월 4일부터 6일까지 웰니스 데이를 연다.
- LG전 3연전 입장객 3만명에 링티제로를 나눠준다.
- 경기 전후 이벤트와 시구로 팬 건강을 챙긴다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG가 무더위에 지친 팬들에게 에너지를 선사한다.
SSG는 "다음달 4일부터 6일까지 인천SSG랜더스필드에서 열리는 LG와의 주중 3연전을 맞아, 혹서기 팬들의 건강하고 활기찬 야구 관람 환경 조성을 위한 '웰니스 데이'를 진행한다"고 27일 밝혔다.
'웰니스 데이' 기간 동안 3연전 동안 총 3만 개의 링티제로 레몬라임맛 음료를 선물한다. 해당 음료는 3연전 기간 내내 1, 3, 7번 게이트 인근에서 매일 1만 명의 입장객에게 선착순으로 배포된다.
장내외 이벤트도 다채롭게 마련됐다. 경기 전 프론티어 스퀘어에서는 웰니스 챌린지 부스가 운영되며, 스톱워치 10.00초 맞추기, 악력왕, 스틱 잡기 같은 미니 게임을 통해 다양한 경품이 증정된다.
경기 중에도 관람객들을 대상으로 '건강 충전 프로그램'이 펼쳐진다. 보디빌더와 풀업 대결, 만보기 챌린지, 웰니스 스트레칭 타임을 통해 팬들에게 에너지를 불어넣는다.
한편, 4일에는 유명 보디빌더 김강민이 시구에 나서며, 6일에는 가수 겸 미술작가 솔비와 프로듀서 군조가 각각 시구와 시타를 맡는다.
willowdy@newspim.com