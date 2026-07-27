포천시청소년재단, 청소년 맞춤형 진로멘토링 프로그램 8월부터 운영

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시청소년재단이 지역사회 진로교육 활성화와 청소년 진로설계 지원을 위해 '2026 진로멘토 양성교육' 신규 교육생과 청소년 멘티를 모집하고 오는 8월부터 맞춤형 진로멘토링을 운영한다.

포천시청소년재단은 오는 8월부터 지역사회 기반 진로멘토 양성 및 청소년 멘토링을 운영한다. [사진=포천시]

재단은 신규·심화·집중과정으로 이어지는 단계별 진로멘토 양성체계를 구축해 운영 중이다.

신규과정을 수료한 교육생은 심화과정을 통해 진로코칭과 상담 역량을 강화하고 심화과정을 이수한 멘토는 집중과정을 통해 실제 멘토링 운영에 필요한 실무 역량을 갖추도록 설계했다.

재단은 최근 집중과정을 성공적으로 마무리했으며 현재는 신규과정 수료자를 대상으로 심화과정을 진행하고 있다.

이 같은 단계별 교육체계는 지역사회 전문 진로멘토를 체계적으로 양성하는 시스템으로 자리매김하고 있다는 평가다.

오는 8월 8일에는 신규 진로멘토 양성과정이 개강하며 재단은 현재 교육생을 모집하고 있다.

이어 8월 21일부터는 청소년의 성향과 희망 진로를 종합적으로 고려해 멘토와 멘티를 매칭하는 '청소년 1:1 진로멘토링'을 시작한다.

상담(멘토링)은 진로탐색, 학습코칭, 진학상담 등 개인별 맞춤형 활동을 중심으로 운영되며 매칭된 멘토와 함께하는 대학탐방, 진로체험, 진로캠프 등 프로그램을 통해 청소년의 자기이해를 높이고 주도적인 진로설계를 지원할 방침이다.

백영현 이사장은 "진로멘토는 청소년의 진로를 함께 고민하고 성장 과정을 응원하는 든든한 동반자"라며 "청소년들이 자신의 적성과 가능성을 발견하고 주도적으로 미래를 설계할 수 있도록 맞춤형 진로지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com