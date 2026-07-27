서울올림픽기념국민체육진흥공단, 체육시설 안전관리 온라인 교육 전용 플랫폼 운영

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 27일 체육시설 안전관리 온라인 교육 플랫폼을 구축했다고 밝혔다
- 법정 의무교육 확대에 맞춰 민간 체육시설까지 안정적 온라인 교육 환경을 제공한다고 했다
- 신규 플랫폼으로 PC·모바일에서 동시접속 지연 없이 사용자 중심 안전관리 교육이 가능해졌다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 사용자 중심 온라인 교육 환경 구축에 나선다.
체육공단이 체육시설 안전관리 교육의 접근성과 운영 효율성을 높이기 위한 '체육시설 안전관리 온라인 교육 전용 플랫폼(Learning Management System)'을 구축하고 본격 운영에 나섰다.
이번 플랫폼은 '체육시설의 설치·이용에 관한 법률'의 개정으로 체육시설 안전관리 교육이 법정 의무교육이 되며 교육 대상이 민간체육시설까지 확대됨에 따라 안정적인 온라인 교육 환경을 제공하기 위해 마련됐다.
기존 교육 시스템의 경우, 서버 용량과 동시 접속 인원 제한으로 교육 수요가 집중될 시 접속 지연 등 서비스 이용에 불편함이 있었다. 그러나, 이번 신규 플랫폼은 '체육시설 안전관리 교육'을 위한 전용 시스템으로 만들어져 누구나 쉽고 편리하게 온라인 교육을 받을 수 있다. 아울러, 교육 대상이 증가하더라도 피시(PC)와 모바일 기기 등에서도 안정적인 수강이 가능하도록 사용자 중심의 교육 환경을 지원한다.
체육공단 관계자는 "이번 온라인 플랫폼 구축으로 공공과 민간을 아우르는 체계적인 체육시설 안전관리 교육이 가능해졌다."라며, "앞으로 모든 국민이 체감할 수 있는 안전한 체육시설을 만들기 위해 교육 서비스 고도화를 지속할 것"이라고 전했다.
iaspire@newspim.com