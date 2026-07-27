충북교육청 강원호 주무관, 행안부 'AI 챔피언 블루' 인증

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 27일 강원호 주무관이 공공부문 AI 역량평가에서 ‘AI 챔피언 블루’ 인증을 획득했다고 밝혔다.
- 강 주무관은 파이썬 등 AI·데이터 활용 전문성을 바탕으로 생성형 AI 활용·데이터 분석·서비스 구현 실무 평가를 통과해 인증 기준을 충족했다.
- 충북교육청은 이를 계기로 AI 도입과 데이터 기반 행정을 확대해 지능형 교육행정 서비스 구현에 나선다고 했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 예산과 소속 강원호 주무관이 행정안전부 주관 공공부문 인공지능(AI) 역량평가에서 'AI 챔피언 블루(Blue)' 인증을 획득했다고 27일 밝혔다.
'AI 챔피언' 인증제는 공공부문의 인공지능 전환(AX)을 선도하고 데이터·AI 기반 행정혁신을 이끌 전문 인재를 발굴하기 위해 도입된 제도다.
이 가운데 '블루' 등급은 AI와 데이터 기술을 행정업무에 적용해 디지털 혁신을 주도할 수 있는 실무 역량을 갖춘 공무원에게 부여된다.
강 주무관은 파이썬(Python) 프로그래밍을 비롯한 AI·데이터 활용 분야 전문성을 바탕으로 생성형 AI 활용, 데이터 분석, 서비스 구현 등 3개 영역 실무 평가를 통과하고 총점 75점 이상을 획득해 인증 기준을 충족했다.
이를 통해 생성형 AI를 활용한 업무 혁신과 데이터 기반 행정 구현 역량을 공식적으로 인정받았다.
충북교육청은 이번 인증을 계기로 교육행정 현장에 AI 도입을 확대하고 데이터 분석 기반 행정 지원을 강화할 계획이다.
단순·반복 업무의 자동화와 함께 데이터 기반 의사결정 체계를 정착시켜 지능형 교육행정 서비스 구현에 나선다는 방침이다.
박정희 예산과장은 "이번 인증은 충북교육청 공무원의 AI 활용 역량과 디지털 행정 전문성이 대외적으로 인정받은 사례"라며 "AI와 데이터 활용 역량을 지속적으로 강화해 교육행정 전반의 혁신을 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com