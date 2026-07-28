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2026.07.28 (화)
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[기고] NCS 중심의 교육만으로는 공급망 공격을 막을 수 없다

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AI 핵심 요약

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  • 사이버공격이 28일 공급망 중심으로 진화해 국가·기업에 연쇄 피해를 줬다
  • 현재 NCS 중심 인재양성은 공급망·AI·클라우드 등 최신 위협 대응역량을 뒷받침하지 못한다
  • NCS·자격·대학·경력관리 통합한 국가 사이버보안 전문직 제도 구축이 시급하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박정인 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 연구교수

최근 사이버공격은 과거처럼 개별 기관을 직접 공격하는 방식에서 벗어나 소프트웨어 공급망을 공격하는 형태로 빠르게 진화하고 있다.

대표적인 사례가 2020년 미국의 SolarWinds 사건이다. 공격자는 미국 정부를 직접 해킹한 것이 아니라 네트워크 관리 프로그램인 SolarWinds Orion의 업데이트 서버를 침해하여 악성코드를 삽입하였고, 이를 정상 업데이트로 믿고 설치한 미국 재무부, 국토안보부, 상무부, 국방 관련 기관과 글로벌 기업들이 연쇄적으로 피해를 입었다.

이후 2021년 Kaseya 공급망 공격, 2023년 MOVEit 파일전송 솔루션 공격, 3CX 소프트웨어 공급망 공격 등도 모두 동일한 방식으로 이루어졌다.

문제는 이러한 공급망 공격은 기존의 방화벽 운영이나 침입탐지시스템 관리 정도의 능력만으로는 대응하기 어렵다는 점이다.

박정인 교수.

소프트웨어 개발 생명주기, 코드서명, SBOM, 위협헌팅, 위협정보, 클라우드 보안, DevSecOps, 오픈소스 컴포넌트 분석 등 복합적인 실무역량을 동시에 갖추어야 한다. 즉, 공급망 보안은 특정 기술 하나만 아는 전문가가 아니라 개발과 운영, 보안이 통합된 실전형 전문가를 요구하는 새로운 영역이다.

그러나 현재 우리나라의 사이버보안 인재양성 체계는 이러한 변화 속도를 충분히 따라가지 못하고 있다. 많은 기관이 국가직무능력표준(NCS)을 기준으로 채용을 실시하고 있지만, 실제 채용 이후에는 공급망 공격 대응 경험이 부족하여 새로운 유형의 공격에 효과적으로 대응하지 못하는 사례가 반복되고 있다. 이는 NCS 자체의 문제가 아니라, NCS와 대학 교육, 국가자격, 산업현장 실습이 서로 분절되어 운영되는 구조적 한계에서 비롯된다.

채용은 NCS 기준으로 이루어지지만 교육은 대학마다 다르고, 자격증은 별도의 시험을 준비해야 하며, 실무 경험은 입사 후 다시 쌓아야 하는 구조에서는 최신 공급망 공격에 대응할 수 있는 전문성을 확보하기 어렵다.

울산시 중구에 위치한 한국산업인력공단 전경 [사진=산업인력공단]

예를 들어 한 공공기관이 NCS 기반 채용을 통해 정보보호 인력을 선발하였다고 가정해 보자. 해당 인력은 네트워크 보안과 정보보호 일반에 관한 지식은 갖추고 있지만, SBOM 분석 경험이나 오픈소스 라이브러리 취약점 관리, CI/CD 환경에서의 보안 검증, 코드서명 검증, 공급망 위협헌팅 등의 실전 경험은 거의 없다.

이 상태에서 기관이 사용하는 외부 소프트웨어 업데이트 서버가 침해되어 악성코드가 유입된다면, 해당 인력은 이를 정상 업데이트와 구별하지 못하거나 이상징후를 조기에 탐지하지 못할 가능성이 높다. 결국 사고는 발생한 이후에야 뒤늦게 대응하게 되고, 이미 내부망 전체가 침해된 후에야 원인을 분석하는 상황이 반복될 수 있다. 이는 개인의 역량 부족이라기보다 교육체계가 실제 현장의 위협을 반영하지 못한 결과라고 보아야 한다.

따라서 앞으로의 사이버보안 교육은 단순히 NCS 능력단위를 암기하거나 자격증 취득을 목표로 하는 방식에서 벗어나야 한다. NCS, 국가자격, 대학 교육과정, 산업체 실습을 하나의 국가 표준체계로 통합하고, 공급망 보안과 AI 보안, 클라우드 보안, 디지털 포렌식 등 최신 위협을 중심으로 실전형 교육을 실시하는 체계로 전환되어야 한다.

또한 변호사나 공인회계사와 같이 국가 공인 사이버보안 전문자격을 등록하고, 보수교육과 실무경력, 프로젝트 수행실적을 지속적으로 관리하는 전문직 제도를 도입할 필요가 있다.

사이버공격은 교과서를 보고 대응할 시간을 주지 않는다. 공급망 공격은 업데이트 한 번으로 국가기관과 기업 전체를 동시에 마비시킬 수 있으며, AI는 이러한 공격을 더욱 자동화하고 정교하게 만들고 있다.

이제 사이버보안 인재는 시험을 잘 보는 사람이 아니라 실제 공격을 탐지하고 대응하며 복구할 수 있는 실전형 전문가여야 한다. 대한민국이 세계적인 사이버 강국으로 도약하기 위해서는 NCS, 자격제도, 대학 교육, 경력관리를 하나의 국가 시스템으로 통합한 한국형 사이버보안 전문직 제도를 구축하는 것이 더 이상 미룰 수 없는 과제가 되고 있다.

*박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 공공기관 대상 법령입안강의를 하며, 대학에서 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법, 정보보안법, 디지털증거법, ICT트러스트공학, 일반 산업안전, 중대재해법 등을 강의한다. 한국인터넷진흥원, 한국콘텐츠진흥원, 인텔리콘 메타연구소, 해인예술법연구소, 숙명여대 초빙교수, 단국대 연구교수 등을 역임했다.

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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