문체부, '대한민국 저작권 보호 대상' 후보자 공모

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 저작권보호원이 27일부터 8월 21일까지 추천을 받았다.
- 제3회 대한민국 저작권 보호 대상 후보를 국민이 추천할 수 있다.
- 올해 18명을 선정해 장관·원장 표창을 수여할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국저작권보호원(원장 윤성천)과 함께 27일부터 8월 21일까지 '제3회 대한민국 저작권 보호 대상' 후보자에 대한 대국민 추천을 받는다.
◆'케이-콘텐츠' 저작권 보호로 지속 가능한 콘텐츠산업 발전에 기여한 공로자 포상
문체부는 저작권 보호에 대한 대국민 인식을 높이고 '케이-콘텐츠' 창작·소비의 주인공인 민간의 참여를 확대하기 위해 2024년부터 '대한민국 저작권 보호 대상'을 운영해 왔다. 그간 저작권 보호에 힘쓴 웹툰·영화·게임·출판업계, 관련 학계, 수사 기관 등 각계각층의 다양한 전문가와 관계자(개인·단체)가 수상의 영광을 함께했다.
올해는 '케이-콘텐츠' 저작권 보호를 통한 지속 가능한 콘텐츠산업 발전에 기여한 공로자 총 18명을 선정해 8명에게는 문체부 장관 표창을, 10명에게는 저작권보호원장 표창을 수여할 계획이다. 제3회 대한민국 저작권 보호 대상 시상식 행사는 11월 개최 예정이다.
포상 선정 기준은 저작권 보호 실천 성과, 저작권 보호 기반 조성 기여도, 해외 저작권 보호 활동 및 파급력 등이다. 콘텐츠 및 저작권 산업계와 학계, 협회·단체 등 관련 분야의 개인 또는 단체 모두 포상 대상자이며, 특히 변화하는 콘텐츠산업 환경에 대응해 창의적이고 적극적으로 콘텐츠 불법유통 대응과 저작권 보호에 힘쓴 공로자를 대국민 공모와 전문가 추천 등을 통해 폭넓게 발굴할 계획이다.
후보자 추천은 국민 누구나 할 수 있으며, 추천서는 8월 21일 오후 5시까지 전자우편으로 보내거나 직접 저작권보호원(서울시 마포구 월드컵북로 400)을 방문해 제출하면 된다. 포상 기준과 추천서 제출 방법, 포상 일정 등 더 자세한 내용은 문체부와 저작권보호원 누리집에서 각각 확인할 수 있다.
김재현 문체부 문화미디어산업실장은 "문체부는 올해 5월 11일, 저작권 침해 사이트에 대해 최초의 긴급 차단 명령을 통지하였으며 그 이후로도 지속적으로 불법 사이트 접속차단 등 강력한 저작권 보호 정책을 집행 중이다. 다만, 이러한 정책의 성공은 결국 국민 모두가 건전한 콘텐츠 소비문화에 동참할 때 가능한 것"이라며, "다양한 분야에서 저작권 보호에 기여한 모범 사례를 발굴해 국민과 함께하는 저작권 보호 정책을 지속 추진할 계획"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com