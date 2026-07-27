'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 예매율 70% 육박…29일 국내 최초 개봉

AI 핵심 요약beta
- 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 29일 개봉을 앞두고 예매율 70%에 육박하며 흥행세를 보였다.
- 27일 오전 기준 사전 예매량 57만장을 돌파해 9일째 전체 예매율 1위를 기록했다.
- 개봉 3일 전 이미 예매 50만장을 넘기며 '아바타: 물의 길'과 이전 '톰스파' 3부작 동시기 예매량을 모두 앞질렀다.
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'톰스파' 3부작 동시기 기록 뛰어넘어
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉을 이틀 앞두고 예매율 70%에 육박하는 수치를 기록하며 독보적인 흥행세를 과시하고 있다.
27일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 이날 오전 7시 기준 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 사전 예매량은 57만 장을 돌파했다. 예매율 역시 70%에 육박하며 9일 연속 전체 예매율 1위 자리를 공고히 하고 있다.
앞서 이 작품은 개봉 3일 전인 지난 26일 오전 10시 4분 기준 사전 예매관객수 50만 559명을 기록해 예매량 50만 장을 넘어섰다. 이는 천만 관객을 돌파했던 '아바타: 물의 길'(개봉 3일 전 사전 예매 50만 541명)보다 더 빠른 속도로 개봉 2일 전 기준 이전 '톰스파' 3부작의 동시기 사전 예매량도 모두 넘어섰다.
이번 신작은 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건 이후 모두의 기억에서 잊힌 '피터 파커'가 자신의 정체를 아는 의문의 적과 통제 불가능한 변이된 힘에 맞서며 벌어지는 이야기를 다룬 액션 블록버스터다.
압도적인 예매 성적을 거두며 기대를 모으는 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 오는 29일 수요일, 북미보다 빠르게 국내 극장에서 먼저 개봉한다.
taeyi427@newspim.com