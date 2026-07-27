전재수 부산시장, '노숙인 보호·전력 수급' 폭염 대응 현장 살핀다

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 27일 폭염 장기화 대비 취약계층 보호와 전력수급 점검에 나선다
- 노숙인 공동대응반 운영과 현장 점검으로 폭염 취약계층 보호대책을 강화한다
- 한전 등과 전력수급 관리와 에너지 절약 캠페인을 병행해 안정적 전력 공급을 추진한다
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전력수급 안정 기관 간 협력 도모
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 폭염 장기화에 대비해 취약계층 보호와 여름철 전력수급 관리 체계를 사전에 점검하는 현장 행보에 나선다.
시는 27일 오후 3시20분 부산희망등대종합지원센터와 한국전력공사 부산울산본부를 차례로 방문해 폭염 취약계층 보호대책과 여름철 전력수급 대응체계를 점검한다고 밝혔다.
시는 먼저 노숙인종합지원센터인 부산희망등대종합지원센터에서 거리 노숙인 상담과 응급잠자리 운영 등 폭염 대응 상황을 살펴보고 노숙인 보호대책이 현장에서 계획대로 추진되고 있는지 점검한다.
시는 여름철 6~9월 동안 시·구·군과 경찰청, 소방본부, 관련 시설 등이 참여하는 '노숙인 공동대응반'을 운영해 부산역·서면 등 주요 지역을 대상으로 폭염 단계에 따른 순찰을 하루 2~4회 실시할 예정이다. 현장 상담을 강화해 폭염 노출 위험을 줄이는 데 행정력을 집중할 방침이다.
전재수 시장은 현장에서 폭염 대비 노숙인 보호 대책을 보고받고 현장 중심의 촘촘한 보호 대책 마련을 당부할 계획이다. 폭염 속에서 노숙인 지원 업무를 수행하는 종사자들을 만나 노고를 격려하고 제도·현장에서의 애로사항을 청취해 보완 과제를 점검할 예정이다.
이어 전 시장은 한국전력공사 부산울산본부를 방문해 여름철 전력 수요 증가에 대비한 전력수급 관리대책을 듣고 안정적인 전력 공급을 위한 기관 간 협력 방안을 논의한다. 시는 관계기관과 긴밀히 전력수급 상황을 공유하고 전력수급 위기 시 '전력수급재난 현장조치 행동매뉴얼'에 따른 단계별 대응체계를 유지해 여름철 전력 공급 차질을 예방한다는 계획이다.
시는 기후에너지환경부, 한국전력공사, 한국에너지공단 등과 협력해 여름철 전력수급 관리에 빈틈이 없도록 점검을 이어갈 예정이다. 에너지 절약 거리 캠페인, 홍보물 배부, 적정 냉방온도 준수 안내, 개문냉방 자제 홍보 등 시민 참여형 에너지 절약 활동도 병행해 전력 수요를 관리하고 에너지 절약 문화를 확산해 나갈 방침이다.
전재수 시장은 "폭염이 일상화·장기화되는 상황에서 시민 누구도 폭염으로부터 소외되지 않도록 촘촘한 대응체계를 유지하고 시민 모두가 안전한 여름을 보낼 수 있도록 행정역량을 집중하겠다"면서 "폭염 취약계층 보호부터 안정적인 전력수급까지 시민 일상에 불편이 없도록 관계기관과 긴밀히 대응해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com