한국 남자배구, 브라질과 2차 평가전서 1-3 완패...1승 1패

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자배구 대표팀이 25일 브라질과 2차 평가전에서 세트스코어 1-3으로 패했다.
- 이번 평가전은 9월 아시아선수권·아시안게임 대비 전력 점검 무대로 브라질은 VNL 일정을 마친 218㎝ 마이콩을 투입해 높이를 강화했다.
- 한국은 블로킹에서 3-11로 밀린 가운데 임성진이 18점, 신호진·정한용이 26점을 합작하며 분전했으나 역전패를 막지 못했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자배구 대표팀이 '강호' 브라질의 높은 벽을 넘지 못하고 평가전 2차전에서 패했다.
이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국 대표팀(세계랭킹 26위)은 25일 충북 제천체육관에서 열린 브라질(세계랭킹 7위)과의 2차 평가전에서 세트 스코어 1-3(19-25 25-27 25-19 22-25)으로 패했다. 지난 22일 1차전에서 3-1 역전승을 거뒀던 한국은 시리즈 성적 1승 1패를 기록했다. 라미레스호는 26일 같은 장소에서 브라질과 마지막 3차전을 치른다.
이번 평가전은 오는 9월 열리는 2026 아시아선수권대회와 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 전력을 점검하는 무대다. 브라질은 국제배구연맹(FIVB) 발리볼네이션스리그(VNL) 참가로 2군 위주로 팀을 꾸렸다. 이날 2차전에는 VNL을 마친 신장 218㎝의 장신 공격수 마이콩 프랑카가 합류해 높이를 대폭 강화했다.
한국은 블로킹 득점에서 3-11로 크게 밀린 게 패인이었다. 브라질은 레오나르도 루카스가 양 팀 통틀어 최다인 19득점을 올렸고 길헤르메 사비노와 얀 산타나가 각각 15점, 마이콩이 12점을 보태며 공격을 이끌었다.
한국에서는 임성진(국군체육부대)이 서브 에이스 2개를 포함해 18득점으로 분전했다. 신호진(현대캐피탈)이 14점, 정한용(대한항공)이 12점으로 힘을 보탰으나 팀 패배를 막기엔 역부족이었다.
1세트 초반 팽팽하게 맞서던 한국은 범실이 많아 19-25로 패했다. 2세트는 접전이었다. 20점 고지를 먼저 밟았지만 승부처에서 범실이 발목을 잡았다. 브라질의 블로킹 벽에 연이어 막히며 듀스까지 끌려간 한국은 끝내 25-27로 2세트마저 내줬다.
3세트에서 반격이 시작됐다. 교체 투입된 최준혁(대한항공)이 블로킹과 서브 에이스, 세트포인트에서의 속공까지 성공시키며 25-19로 한 세트를 따냈다. 4세트에서도 한국은 임성진의 중앙 파이프 공격과 서브 득점을 앞세워 1점 차까지 바짝 추격했다. 하지만 22-23에서 브라질의 강서브와 터치아웃 공격을 막지 못하고 무릎을 꿇었다.
psoq1337@newspim.com