IOC '정치적 중립 위반' 인판티노 조사 거부…"관할권 밖의 일"

AI 핵심 요약beta
- IOC가 25일 인판티노 조사 진정을 기각했다.
- 페어스퀘어는 트럼프 밀착이 중립 위반이라 주장했다.
- 발로건 징계 유예 논란에 FIFA 압박이 커졌다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 국제올림픽위원회(IOC)가 도널드 트럼프 미국 대통령과의 밀착 행보로 정치적 중립성 위반 논란에 휩싸인 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장을 조사하지 않기로 했다.
로이터통신과 BBC 등 외신은 25일(한국시간) IOC가 스포츠 인권단체 페어스퀘어가 인판티노 회장을 상대로 제기한 진정을 기각했다고 보도했다. 페어스퀘어는 2020년부터 IOC 위원으로 활동 중인 인판티노 회장이 트럼프 대통령을 공개 지지하고 외압에 관여해 올림픽 헌장의 정치적 중립 의무를 위반했다고 주장했다.
IOC 대변인은 "윤리위원회가 진정을 면밀히 검토했으나, 이번 사안은 국제경기연맹의 운영과 경기 규정 적용에 관한 결정"이라며 "IOC 윤리강령 적용 대상이 아니며 관할권 밖에 있다"고 밝혔다.
이번 논란은 2026 북중미 월드컵 기간 발로건의 퇴장 징계 유예 사건으로 촉발됐다. 미국 대표팀 공격수 폴라린 발로건은 32강전에서 레드카드를 받아 16강전 출전이 불가능했다. 하지만 트럼프 대통령이 인판티노 회장에게 전화로 재검토를 요청한 뒤 FIFA는 발로건의 징계를 1년간 유예했다. 발로건은 벨기에와의 16강전에 선발 출전했으나 미국은 1-4로 완패했다.
트럼프 대통령과의 밀착 행보는 이전부터 계속됐다. 인판티노 회장은 지난해 12월 월드컵 조 추첨식에서 신설된 'FIFA 평화상'을 트럼프 대통령에게 수여했고 지난 2월에는 트럼프 대통령 주재 행사에 참석해 'USA 45-47' 모자를 쓰고 파트너십을 체결했다.
IOC의 조사 거부에도 파장은 이어지고 있다. 노르웨이축구협회는 이번 징계 변경과 관련해 FIFA 윤리위원회에 공식 제소를 검토 중이다. 유럽의회 의원 72명 역시 EU 회원국 축구협회에 조사 촉구 서한을 발송하며 FIFA를 향한 압박 수위를 높이고 있다.
psoq1337@newspim.com