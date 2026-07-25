'불혹의 월드컵 스타' GK 보지냐, 칠레 명문 콜로콜로 입단

AI 핵심 요약beta
- 보지냐는 25일 칠레 명문 콜로콜로와 18개월 계약했다.
- 보지냐는 북중미 월드컵서 스페인 봉쇄하며 카보베르데 첫 32강을 이끌었다.
- 무소속으로 월드컵 나선 보지냐는 SNS 팔로워 급증 속에 칠레서 커리어 2막을 연다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 북중미 월드컵에서 카보베르데의 기적을 이끈 '40세 백전노장' 골키퍼 보지냐(본명 조시마르 디아스)가 칠레 최고 명문 콜로콜로에 입단한다.
AP통신과 유럽 축구 이적시장 전문가 파브리시오 로마노 기자는 25일(한국시간) 자유계약선수(FA) 신분인 보지냐가 콜로콜로와 18개월 계약을 맺는다고 전했다. 구두 합의를 마친 보지냐는 며칠 내로 칠레에 도착해 메디컬 테스트를 받고 홈구장 에스타디오 모누멘탈에서 공식 입단식을 치를 예정이다.
콜로콜로는 구단 공식 SNS에 보지냐의 트레이드마크인 곱슬머리 실루엣 이미지와 함께 "환영한다. 기다리고 있겠다"라는 글을 올리며 영입을 공식화했다.
보지냐는 이번 북중미 월드컵 최고의 신데렐라다. 인구 52만 명의 아프리카 섬나라 카보베르데의 수문장으로 나서 '우승 후보' 스페인을 상대로 7개의 유효 슈팅을 막아내는 등 신들린 선방쇼로 0-0 무승부를 이끌었다. 카보베르데는 보지냐의 활약 속에 사상 첫 32강 진출에 성공했다. 32강전에서는 아르헨티나와 연장 혈투 끝에 2-3으로 패했으나 세계 축구 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.
포르투갈 2부리그 샤베스와 계약이 끝난 뒤 무소속으로 월드컵에 나섰던 보지냐는 단숨에 주가를 올렸다. 대회 전 5만 명에 불과했던 그들의 인스타그램 팔로워 수는 약 2950만 명으로 폭증했다. 불혹의 나이에 세계 최고 무대에서 기량을 증명한 보지냐는 칠레 명문 구단에서 화려한 커리어 2막을 열게 됐다.
psoq1337@newspim.com