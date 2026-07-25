안성시, 바우덕이축제 부스 운영업체 64개소 모집

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 25일 10월 바우덕이축제 부스 운영업체를 8월 3~5일 모집한다고 밝혔다.
- 먹거리 37개소와 전시·체험 27개소 등 총 64개 부스를 안성맞춤랜드와 안성천변 일원에 구성한다.
- 참가 단체·사업자는 안성시 누리집 확인 후 안성맞춤아트홀 방문·우편 접수하며 결과는 8월 20일 누리집에 게시된다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 오는 10월 개최되는 '2026 안성맞춤 남사당 바우덕이축제'에 참여할 먹거리·전시·체험 부스 운영업체를 오는 8월 3일부터 5일까지 모집한다고 25일 밝혔다.
모집 규모는 총 64개소로 먹거리 부스 37개소와 전시·체험 부스 27개소다.
먹거리 부스는 ▲안성맞춤랜드 안성장터(전통 떡·음료 1개소) ▲먹거리마당(한식·중식·일식·치킨·분식·세계음식·푸드트럭 등 29개소) ▲안성천변 푸드트럭(7개소)으로 운영될 예정이다.
전시·체험 부스는 ▲옛장터 재현(유기·주물·옹기·엿·과자 등 7개소) ▲안성맞춤랜드 일반 전시·체험(10개소) ▲안성천변 일반 전시·체험(10개소)이다.
참가를 희망하는 단체·사업자는 안성시 누리집 게시판에서 모집 요건과 제출 서류를 확인한 뒤 접수 기간 내 안성맞춤아트홀 주민편의동 3층 사무실로 방문 접수하면 된다.
단 전시·체험 부스에 한해서는 우편 접수도 가능하며 모집 결과는 심사위원회 심사를 거쳐 8월 20일 안성시 누리집에 게시될 예정이다.
'2026 안성맞춤 남사당 바우덕이축제'는 10월 1일 아양동 일원에서 전야제를 시작으로 10월 2일부터 5일까지 안성맞춤랜드와 안성천변 일원에서 열린다.
lsg0025@newspim.com