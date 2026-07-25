베트남축구 김상식호, 동티모르 대파...19G 무패 행진 신기록

AI 핵심 요약beta
- 베트남 축구대표팀이 24일 동티모르전서 7-0 승리를 거두며 AFF 현대컵 첫 경기서 대승을 거뒀다.
- 베트남은 19경기 연속 무패 행진으로 자국 최장 기록을 세우며 A조 선두로 올라섰다.
- 김상식 감독은 우승과 아시안컵 본선 진출에 이어 동남아 월드컵 2연패 도전을 이어가겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '김상식호' 베트남 축구대표팀이 자국 축구 역사를 새로 썼다. 김상식 감독이 이끄는 베트남은 24일(현지시간) 태국 촌부리 스타디움에서 열린 2026 아세안축구연맹(AFF) 현대컵 조별리그 A조 1차전에서 동티모르를 7-0으로 완파했다.
베트남은 A매치 19경기 연속 무패(17승 2무) 행진을 달렸다. 종전 자국 최다 기록인 18경기를 넘어선 베트남 축구 사상 최장 무패 신기록이다.
베트남은 전반에만 5골을 폭발하며 일찌감치 승기를 잡았다. 응우옌 딘 박이 해트트릭을 작성했고, 귀화 공격수 도 호앙 헨(헨드리우)이 2골을 보태 대승을 완성했다. 첫 승을 거둔 베트남은 골득실에서 앞서 싱가포르를 제치고 A조 선두로 올라섰다.
김 감독은 2024년 10월 인도전부터 단 한 번도 지지 않았다. 부임 첫해 2024 ASEAN 챔피언십 우승을 이끈 데 이어 2027 AFC 아시안컵 본선 진출을 조기에 확정했다. 견고한 수비에 공격적인 운영을 더해 베트남 축구의 새로운 전성기를 열었다.
김 감독은 경기 후 "19경기 연속 무패 기록을 세워 기쁘지만 팀이 한 경기씩 성장하는 것이 더 중요하다"며 "남은 경기도 철저히 준비해 좋은 성과를 보여드리겠다"고 밝혔다.
'동남아 월드컵' 2연패와 통산 4번째 우승을 노리는 베트남은 오는 31일 베트남 하노이에서 싱가포르와 조별리그 2차전을 치른다.
psoq1337@newspim.com