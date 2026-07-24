추미애 지사, 장쑤성장에 답신..."한중 지방정부 협력 모범 만들자"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 24일 류샤오타오 장쑤성장에 답신 친서를 보냈다
- 양측은 한중 지방정부 협력의 모범사례 구축과 실질 성과 창출을 약속했다
- 경기도와 장쑤성은 2011년 우호협력 후 2024년 친선결연으로 격상했다
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"대표단이 직접 찾아와 축하한 것 처음, 경제·산업·미래세대 협력 강화"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 '한중 지방정부 협력의 모범'이 되자는 내용의 답신 친서를 류샤오타오(刘小涛) 중국 장쑤성(江蘇省) 성장에 보냈다. 전날 장쑤성장으로부터 취임 축하 친서를 받은 지 하루 만에 답장을 전하며 양 지역의 교류 협력 강화 의지를 분명히 했다.
경기도는 추미애 지사가 '경기도-장쑤성 공동협의체' 제2차 회의 참석 후 24일 귀국길에 오르는 중국 장쑤성 대표단을 통해 류 성장에 보내는 답신을 전달했다고 밝혔다.
추 지사는 답신을 통해 "취임 이후 각국 우호 지역으로부터 많은 축하 서한을 받고 있지만 대표단이 직접 방문해 친서를 전달한 것은 중국 장쑤성이 처음"이라며 "경기도의 오랜 친구인 장쑤성의 따뜻한 우정과 성의에 깊이 감사드린다"고 인사를 전했다.
이어 "경기도와 장쑤성이 지닌 강점과 잠재력을 긴밀히 연결해 양 지역 주민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어가자"며 "한중 지방정부 간 협력의 모범사례를 구축하고 한중 전략적 협력 동반자 관계 발전에도 새로운 활력을 불어넣자"고 화답했다.
앞서 지난 23일 '경기도-장쑤성 공동협의체' 제2차 회의 참석차 방한한 진샹쥔(金尙軍) 장쑤성 외사판공실 부주임은 류샤오타오 성장의 취임 축하 친서를 박근균 경기도 국제협력국장에게 전달한 바 있다.
경기도와 장쑤성은 지난 2011년 우호협력을 시작으로 2024년 친선결연 관계로 격상했으며 2025년 상시 협력 플랫폼인 '공동협의체'를 출범시켰다. 양 지역은 경제·산업, 기후환경, 농업기술, 보건의료, 청소년 교류 등 다양한 분야에서 실질적 협력을 확대해 나가고 있다.
장쑤성은 중국 내 경제 규모 2위이자 한국의 대(對)중국 최대 교역·투자 지역이다. 지난해 한국과 장쑤성 간 교역액은 약 863억 달러로 단일 국가 기준 베트남(945억 달러)에 맞먹는 4위 수준에 달한다. 쑤저우 삼성전자, 우시 SK하이닉스, 난징 LG에너지솔루션 등 한국 기업 3000여 개가 진출해 있어 한중 공급망 구축의 핵심 거점으로 꼽힌다.
1141world@newspim.com