[핌in광주] "야구 잘했던 선수는 결국 다시 잘한다"...KIA가 하주석을 선택한 이유

[광주=뉴스핌] 남정훈 기자 = KIA가 후반기 반등을 위해 승부수를 던졌다. 주전급 내야수 하주석을 영입하며 흔들리고 있는 내야진에 변화를 줬다.

KIA는 23일 광주에서 열린 한화전이 끝난 뒤 우완 불펜 이형범을 내주고 내야수 하주석을 받는 1대1 트레이드를 발표했다. 하주석은 발표 직후 서산에서 곧바로 광주로 이동했고, 24일 광주 키움전을 앞두고 곧바로 1군 엔트리에 등록됐다. 대신 변우혁과 이형범이 1군에서 말소됐다.

[서울=뉴스핌] KIA의 하주석이 24일 광주 키움전에 앞서 첫 훈련을 가졌다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.07.24 wcn05002@newspim.com

트레이드 직후 곧바로 1군에 등록됐지만 첫날부터 선발 라인업에 이름을 올리지는 않았다. KIA 이범호 감독은 특유의 농담으로 이유를 설명했다. 그는 "2군에서 두 달 있다가 왔는데 안우진 공 치라고 하면 예의가 아니다"라고 말했다.

공교롭게도 이날 KIA가 상대하는 키움의 선발은 리그 최고의 강속구 투수 안우진이다. 새로운 팀에 합류한 선수가 충분한 준비도 없이 곧바로 리그 최고의 투수를 상대하는 것은 부담 될 수밖에 없다는 판단이다.

이 감독은 이어 "오늘(24일)까지는 지켜보고 내일(25일)부터 선발 출전을 생각하고 있다"라며 "어젯밤 늦게 도착하기도 했고, 선수 본인에게도 그렇고, 팀에도 그렇고 처음 이미지가 중요하다고 생각했다"라고 설명했다.

오히려 관심은 언제 선발로 나서느냐보다 어느 포지션을 맡게 될지에 쏠린다. 하주석은 유격수와 2루수는 물론 3루까지 소화할 수 있는 멀티 내야수다. 한화에서는 주로 유격수와 2루수로 뛰며 오랜 기간 주전 내야수 역할을 맡았다.

[서울=뉴스핌] KIA의 하주석이 24일 광주 키움전에 앞서 첫 훈련을 가졌다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.07.24 wcn05002@newspim.com

하지만 KIA는 현재 내야 상황이 복잡하다. 주전 유격수 박민이 허리 부상으로 전력에서 이탈했고, 김규성, 정현창 등 다른 야수들이 번갈아 기회를 받고 있지만 경기 운영 경험에서는 아쉬움을 드러내고 있다. 여기에 타선 역시 기복이 심해지면서 경험 있는 내야수의 필요성이 커졌다.

이범호 감독 역시 이 부분을 가장 크게 봤다. 그는 "박민의 부상으로 내야 보강이 필요했다. 어린 선수들이 많다 보니 경기를 풀어갈 선수가 부족했다"라며 "야구를 잘했던 선수는 잠시 어려움을 겪더라도 결국 다시 잘한다. 하주석은 충분히 그럴 능력이 있는 선수라고 생각했다"라고 영입 배경을 설명했다.

KIA가 높게 평가한 것은 단순한 수비 능력만이 아니다. 경험이다. 2012년 입단한 하주석은 한화에서 1군 통산 1000경기 가까이를 뛰며 오랜 기간 내야를 책임졌다. 유격수로 성장했고 이후 팀 사정에 따라 2루까지 소화하며 다양한 역할을 맡았다. 지난해에는 굴욕적인 프리에이전트(FA) 계약이라는 평가를 뒤집고 주전 2루수로 활약하며 한화의 한국시리즈 진출에 힘을 보탰다. 활약을 인정받아 연봉도 2억원으로 크게 올랐다.

그러나 올 시즌은 분위기가 달랐다. 시즌 초반부터 주전 2루수로 활약한 그는 좁아진 수비 범위와 치명적인 실책, 결정적으로 주루 플레이에서 치명적인 본헤드 플레이를 범한 뒤 2군으로 내려갔다. 이후 퓨처스리그에서는 타율 0.327, 12타점, OPS(출루율+장타율) 0.800을 기록하며 꾸준한 모습을 보였지만 좀처럼 1군의 부름을 받지 못했다.

[서울=뉴스핌] KIA의 하주석이 24일 광주 키움전에 앞서 선수단과 첫 만남을 가졌다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.07.24 wcn05002@newspim.com

그 사이 KIA가 손을 내밀었다. 공격력을 갖춘 내야수를 찾던 KIA와 1군 기회를 원하는 하주석의 이해관계가 맞아떨어진 것이다.

이범호 감독은 서두르지 않겠다는 입장도 분명히 했다. "배팅도 보고 수비도 봤다. 공격보다 어느 포지션에서 가장 경쟁력이 있는지를 먼저 확인해야 한다. 하루 만에 판단하기는 어렵다"라고 말했다. 유격수와 2루수 가운데 어느 자리가 가장 적합한지 실제 경기에서 움직임을 확인한 뒤 활용 방안을 결정하겠다는 뜻이다.

무엇보다 감독은 하주석에게 '야구만 하라'는 메시지를 전했다. 이 감독은 "한화에서는 고참이라 신경 쓸 것이 많았겠지만 지금은 우리 팀에 고참들이 많다. 야구만 잘하면 된다"라며 "더 물러날 곳도 없다. 우리가 데려온 이유가 있는 만큼 화려한 플레이보다 정확한 플레이를 해줬으면 좋겠다"라고 강조했다.

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