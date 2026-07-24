경기교통공사, '포천시 장애인콜택시 서울·인천 직행 서비스' 도입

AI 핵심 요약beta
- 경기교통공사가 24일 포천 장애인콜택시의 서울·인천 직행 즉시콜 서비스를 도입했다.
- 포천 교통약자는 환승 없이 수도권 광역 이동이 가능해져 이동 편의가 크게 향상될 전망이다.
- 포천의 짧은 배차대기시간과 높은 수도권 이동 수요를 바탕으로 경기도 전체 시·군 간 서비스 격차 해소에도 기여할 것으로 보인다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기교통공사는 경기도, 포천도시공사와 협의를 거쳐 24일부터 포천시 특별교통수단(장애인콜택시) 이용자가 서울·인천 지역으로 환승 없이 한 번에 이동할 수 있도록 '즉시콜 직행 서비스'를 도입한다고 밝혔다.
경기도 특별교통수단은 당일 신청이 가능한 즉시콜과 이용 전날 신청하는 사전예약 방식으로 운영되고 있다. 그동안 포천시 특별교통수단 이용자는 서울·인천 지역으로 이동할 때 인접 시·군에서 서울·인천행 즉시콜 차량으로 갈아타야 하는 등 환승으로 인한 불편을 겪어왔다.
경기교통공사는 이러한 불편을 해소하기 위해 포천시에서 서울·인천까지 한 번의 즉시콜로 이동할 수 있도록 서비스 체계를 개선했다. 이에 따라 포천시 교통약자들은 환승 없이 수도권 광역 이동이 가능해져 이동 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다.
경기교통공사에 따르면 올해 1월부터 5월까지 포천시 특별교통수단의 관내 평균 배차대기시간은 4.1분, 광역 평균 배차대기시간은 9.1분으로 집계됐다. 이는 같은 기간 경기도 전체 평균 대기시간(관내 16.2분, 광역 35.9분)의 약 4분의 1 수준에 그쳐 서울·인천 직행 즉시콜 서비스 확대에 따른 배차 부담이 크지 않을 것으로 분석됐다.
또한 같은 기간 포천시 사전예약 이용 건 중 서울·인천 등 수도권 이동 비율은 24.3%로 나타났다. 취소 건수를 제외한 총 1,167건 가운데 서울 이동이 281건, 인천 이동이 3건으로 집계돼 서울·인천 직행 서비스에 대한 이용 수요가 상당한 수준임이 확인됐다.
현재 경기도 31개 시·군 가운데 18개 시·군은 이미 서울 또는 인천 지역으로 환승 없이 즉시콜 직행 서비스를 운영 중이다. 포천시는 이번 조치로 수도권 직행 즉시콜 서비스를 환승 없이 이용할 수 있는 시·군에 새로 포함되며 경기도 내 시·군 간 서비스 격차 해소에도 기여할 전망이다.
박재만 경기교통공사 사장은 "이번 조치로 포천시 특별교통수단 이용자들이 환승 없이 서울·인천 지역을 더욱 편리하게 이용할 수 있게 됐다"며 "서울·인천 직행 즉시콜이 아직 시행되지 않은 시·군과도 지속적으로 협의해 지역 간 서비스 격차를 줄이고 교통약자의 이동편의가 증진되도록 단계적으로 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 경기교통공사는 경기도 광역이동지원센터를 운영하며 특별교통수단 광역이동 서비스를 지원하고 있다. 거동이 불편한 교통약자를 대상으로 경기도 31개 시·군을 아우르는 통합배차 체계에 기반해 신속하고 효율적인 이동지원 서비스를 제공하고 있으며 앞으로도 교통약자의 이동편의 증진과 사회적 가치 실현을 위해 관련 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.
asj7376@newspim.com