【韩股收盘】 美科技股重挫拖累韩国股市 KOSPI跌逾5%

纽斯频通讯社首尔7月24日电 受美国科技股大幅下跌、国际油价上涨等因素影响，韩国股市24日大幅下挫，韩国综合股价指数（KOSPI）和创业板指数（KOSDAQ）跌幅均超过5%，两大市场盘中均触发暂停程序化卖出交易的熔断机制。

位于首尔市中区的韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，当天KOSPI指数收于6690.62点，较前一交易日下跌406.27点，跌幅5.72%；KOSDAQ指数收于748.22点，较前一交易日下跌42.06点，跌幅5.32%。

资金流向方面，KOSPI市场个人投资者净买入6.3629万亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出4.1939万亿韩元和2.2285万亿韩元；KOSDAQ市场个人投资者净买入5479亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出1785亿韩元和3729亿韩元。

受市场跌幅持续扩大影响，韩国交易所分别于当天11时23分49秒和11时47分38秒在KOSPI市场和KOSDAQ市场启动卖出侧熔断机制，暂停程序化卖出委托5分钟。

个股方面，三星电子、SK海力士、现代汽车、LG新能源等市值排名靠前股票普遍下跌，其中三星电子下跌7.59%，SK海力士下跌8.34%，现代汽车下跌7.18%，LG新能源下跌5.32%；三星生物制剂逆势上涨10.08%。

此外，首尔外汇市场韩元对美元汇率当天收于1美元兑1466.6韩元，较前一交易日下降0.2韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社