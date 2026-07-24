[종합] 민형배 시장, 기획예산처 장관에 '핵심 국고사업 예산 반영' 건의

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주통합특별시장이 24일 박홍근 장관에게 내년도 핵심 국비사업 반영을 요청했다.
- 영암~광주 고속도로·국가 AI·NPU 컴퓨팅센터·AX 실증밸리 등 대규모 인프라 사업 예산을 건의했다.
- 자율주행차 전용테크·AI데이터센터·우주발사체·K-콘텐츠 등 미래성장 기반 국비 지원을 함께 요구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 박홍근 기획예산처 장관을 만나 내년도 핵심 국고사업의 정부 예산 반영을 적극 요청했다.
24일 전남광주시에 따르면 민 시장은 이날 서울 한국재정정보원에서 영암~광주 고속도로를 제3차 고속도로 건설 계획에 반영하고 예비타당성조사 대상사업으로 선정해 달라고 건의했다.
국가 AI컴퓨팅센터와 AI데이터센터 투자가 추진되는 영암·해남 솔라시도의 접근성 개선을 위해서다.
또 국가 NPU컴퓨팅센터 광주 설립을 제시했다. 국산 AI반도체의 실증·검증과 확산을 지원하는 국가 기반을 마련하기 위해 정보화전략계획 수립비 19억7000만원의 반영을 요청했다.
이어 AI 1단계 사업인 인공지능집적단지 후속 사업으로 산업·도시·일상을 AI로 전환하는 'AX 실증밸리 조성'에 필요한 사업비 1153억원의 차질 없는 반영도 건의했다.
국내 최초 도시 단위 자율주행차 실증과 연계한 자율주행차 전용테크 구축도 강조했다.
빛그린국가산단에 자율주행차 점검·정비·검증 기반을 구축해 생산부터 실증·정비·서비스까지 이어지는 산업 생태계를 완성할 수 있도록 설계비 및 기반 구축비 80억원 지원을 요청했다.
이 밖에도 ▲AI 데이터센터 테스트베드 지원 50억원 ▲마른김 집적화단지 시범 조성 15억원 ▲AI-콘텐츠 융복합 지원센터 구축 60억원 ▲국가 AI집적단지 활성화 100억원 ▲휴머노이드 기반 제조산업 M.AX 전환 45억원 등을 주요 사업으로 제시했다.
지역의 미래성장 기반을 확충하기 위한 추가 사업으로 ▲우주발사체 산업 지·산·학·연 연합캠퍼스 조성 20억원 ▲스타트업파크 구축 5억원 ▲다도해해상국립공원 생태탐방원 유치 5억원 ▲K-문화콘텐츠 테크타운 조성 4억원 ▲AI 기반 접합기술 성능평가 및 인증체계 구축 30억원 ▲메디헬스케어제품 글로벌 인허가 규제 신속대응 지원 35억원 등의 국비 반영을 함께 요청했다.
민 시장은 "이번 건의 사업은 국가 AI 경쟁력을 높이고 미래산업 전환을 앞당길 전략적 투자"라며 "전남의 에너지·농수산·우주항공 자원과 광주의 AI·모빌리티·문화산업 역량을 연계해 대한민국의 새로운 성장축을 만들겠다"고 말했다.
이어 "정부예산안이 확정될 때까지 기획예산처와 중앙부처, 지역 국회의원과 긴밀히 협력해 핵심사업이 최대한 반영되도록 하겠다"고 강조했다.
bless4ya@newspim.com