韩法院重审裁定崔泰源向卢素英支付9440亿韩元财产分割款

纽斯频通讯社首尔7月24日电 韩国首尔高等法院24日对SK集团会长崔泰源与蝴蝶艺术中心馆长卢素英离婚财产分割案发回重审作出判决，裁定崔泰源向卢素英支付9440亿韩元（约合人民币43.7亿元）财产分割款，并自判决生效次日起至实际履行完毕之日止，按年利率5%支付利息。

SK集团会长崔泰源（左）与前期卢素英。【图片=纽斯频通讯社DB】

这是韩国大法院（最高法院）将该案财产分割部分发回重审后，首尔高等法院作出的最新判决，也是双方围绕离婚及财产分割展开法律诉讼9年来取得的最新进展。

法院当天未在庭审中详细说明判决理由。根据判决结果分析，法院认定崔泰源持有的SK股份属于可分割财产范围。

崔泰源与卢素英于1988年结婚，育有3名子女。2015年，崔泰源公开婚外子女情况，并于2017年申请离婚调解，但调解未果。2018年，崔泰源正式提起离婚诉讼；2019年12月，卢素英表示同意离婚并提起反诉。

一审法院于2022年12月判决崔泰源向卢素英支付665亿韩元财产分割款和1亿韩元精神损害赔偿金，双方均提出上诉。

二审法院于2024年5月认定崔泰源持有的SK股份属于财产分割范围，将财产分割金额提高至1.3808万亿韩元，并判令支付20亿韩元精神损害赔偿金，创韩国离婚诉讼财产分割金额最高纪录。二审法院当时认为，卢素英之父、已故前总统卢泰愚的巨额资金支持对SK发展作出较大贡献，同时认可卢素英在家务劳动和子女抚养方面对家庭的贡献。

2024年10月，韩国大法院维持20亿韩元精神损害赔偿判决，但撤销财产分割部分判决并发回首尔高等法院重审，认为卢泰愚提供的资金属非法资金，不能作为认定卢素英对夫妻共同财产形成具有贡献的依据。（完）

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