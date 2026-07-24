창원시·파크골프협회, 500홀 조속 추진·이용 편의 증진 등 논의

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 24일 파크골프협회와 공약 이행을 논의했다.
- 시는 500홀 조속 추진과 이용 불편 해소를 협의했다.
- 창원시는 7곳 121홀을 더해 총 500홀로 늘릴 계획이다.
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전국 대회 유치 목표로 행정 지원 약속
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 파크골프 동호인들과 '파크골프장 500홀 조성' 공약 이행과 이용 환경 개선 방안을 논의했다.
창원시는 24일 시청 접견실에서 창원시파크골프협회 임원진 10명과 간담회를 열고 지역 파크골프장 신규 조성, 이용 편의 증진, 안전 대책 등 현안을 협의했다고 밝혔다.
시는 간담회에서 민선 9기 핵심 공약인 '파크골프장 500홀 조속 추진'을 중심 의제로 삼고 파크골프장 조성 사업의 신속 추진, 여름철 폭염 대응, 현장 이용 불편 해소 방안 등을 놓고 협회와 의견을 나눴다. 안전한 이용을 위한 교육 강화와 현재 부족한 규모의 파크골프장 확충 방향도 함께 논의했다.
창원특례시는 이미 장애인과 시민이 함께 이용할 수 있는 파크골프 인프라 확대에 나선 상태다. 진해구 장천동 장애인 파크골프장 조성 사업을 완료해 9월 정식 개장을 앞두고 있으며 현재 11곳 246홀을 운영 중이다. 시는 앞으로 7곳 121홀을 추가로 조성해 총 500홀 규모로 확충하는 계획을 추진하고 있다.
강기윤 시장은 "남녀노소 온 가족이 함께 즐길 수 있는 생활체육 종목으로 파크골프를 육성하기 위해 행정·재정적 지원을 이어가겠다"며 "구별로 36홀씩 추가 조성해 향후 전국대회는 물론 세계대회까지 유치할 수 있는 체육 도시로 도약하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com