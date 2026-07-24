HJ중공업, 한·미 알루미늄 함정 자율용접 핵심기술 개발 착수

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SDSU와 조선분야 공동 R&D 협약

5년간 1200억 투입 조선 기술 협력

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = HJ중공업이 한·미 조선 공동 연구개발(R&D) 사업의 주관기관으로 선정돼 미국 연구기관과 알루미늄 함정 패널 자율용접 핵심기술 개발에 나섰다.

워싱턴DC에 문을 연 한·미 조선협력센터 출범과 맞물려 국내 조선 생산기술과 미국의 AI·로봇 역량을 결합하는 첫 실증 과제라는 점에서 관심을 모은다.

HJ중공업은 지난 23일 미국 워싱턴DC에서 열린 '한·미 조선 협력 파트너십 센터' 개소식에 국내 측 주관기관 자격으로 참석해 미국 샌디에이고주립대(SDSU)와 조선 분야 공동 R&D 협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

HJ중공업이 23일 미국 워싱턴 DC에서 열린 '한·미 조선 협력 파트너십 센터' 개소식에 주관기관 자격으로 참석해 미국 측 공동 연구개발 기관인 샌디에이고 주립대(SDSU)와 협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=HJ중공업] 2026.07.24

이번 프로젝트는 산업통상자원부가 지난달 공모한 '조선해양 산업 핵심 기술개발' 사업의 한·미 공동 R&D 과제에 포함됐다.

정부는 향후 5년간 총 1200억원을 투입해 선박 설계 최적화, 알루미늄 자율용접, 대형 블록 도장 자동화, 자율운항 등 8개 과제를 한·미 공동으로 수행하기로 했으며 HJ중공업은 이 가운데 알루미늄 함정 패널 자율 제조를 위한 AI 연계 마찰교반용접(FSW) 시스템 개발을 전담한다.

마찰교반용접(FSW·Friction Stir Welding)은 모재를 용융시키지 않고 회전 공구의 마찰열과 압력을 이용해 접합하는 고상접합 기술로, 용접 난도가 높은 알루미늄 합금 패널에 고강도·고품질 용접을 구현할 수 있는 차세대 용접 방식으로 꼽힌다.

기존 아크 용접 대비 에너지 효율과 가공 안정성이 높아 선박 경량화에 유리하며 연비 개선과 온실가스 저감 요구가 강해진 글로벌 친환경 조선 트렌드에 대응하는 핵심 생산기술로 산업계에서 평가받고 있다.

HJ중공업은 이번 과제에서 중소조선연구원, 경북대학교와 함께 AI 기반 마찰교반용접 공정 최적화 기술을 담당한다. 미국 샌디에이고주립대와 국내 기업 상림엠에스피는 FSW 시스템 하드웨어와 공구 설계·제작을 맡고 삼성중공업·한화오션·강남 등 국내 조선소는 수요기관으로 참여해 개발 기술의 현장 적용성과 상용화 가능성을 점검할 예정이다.

산업부와 양국 업계는 이번 공동 R&D가 미국 조선업 재건 프로젝트 '마스가(MASGA)'의 조선 생산·정비 기술 협력 축을 담당할 것으로 보고 있다. 워싱턴DC 조선협력센터를 기반으로 국내 중소 조선기자재 업체의 미국 시장 진출 지원과 더불어, 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업과 연계한 생산·정비 기술 교류가 확대될 수 있다는 기대도 나온다.

HJ중공업은 고품질 고상접합 원천기술을 확보할 경우 조선 외에 우주·항공·제조 등 알루미늄 구조재 활용 산업 전반으로 기술 확산이 가능하다고 보고 있다. 방산·조선 분야 중소·중견기업 대상 기술 지원과 공정 고도화를 통해 국내 제조업 생산 생태계 전반의 경쟁력 제고에도 일정 부분 역할을 할 수 있다는 판단이다.

HJ중공업은 그동안 해군 고속상륙정(LSF), 다목적훈련지원정(MTB) 등 알루미늄 합금 기반 특수 함정 건조를 다수 수행하며 경량 함정 설계·제작 기술과 함정 창정비·성능개량 사업에서의 MRO 역량을 축적해 왔다.

회사는 이번 AI 연계 FSW 시스템 개발로 함정 생산과 정비를 동시에 뒷받침하는 용접 플랫폼을 확보할 경우 기존 특수 함정 사업과의 기술 시너지가 커질 것으로 보고 있다.

유상철 HJ중공업 대표는 "이번 한·미 조선 기술 공동개발은 양국의 강점을 결합해 미래 기술 경쟁력을 확보하고 친환경·디지털 전환을 함께 추진하는 사례가 될 것"이라며 "조선소·기업·연구기관 간 긴밀한 협력을 통해 차세대 핵심 생산기술의 개발과 상용화를 앞당기고 글로벌 시장 수요를 선점하는 새로운 성장 모델을 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com